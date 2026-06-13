Металлист 1925 оформит трансферы полузащитника Динамо и легионера

Харьковский «Металлист 1925» в ближайшее время оформит трансферы двух футболистов, которые смогут усилить команду Младена Бартуловича в новом сезоне.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, к команде присоединятся полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык и аргентинский опорник «Униона Санта-Фе» Рафаэль Профини.

«Металлист 1925» находится на финальной стадии переговоров с обоими клубами, которые получат по три миллиона евро за украинца и аргентинца соответственно.

Профини провел 20 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Талантливый 22-летний футболист может сыграть в центре защиты, полузащиты и в опорной зоне.

В активе 23-летнего Яцыка – 27 игр и три забитых мяча. Контракт полузащитника истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет один миллион евро.