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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 11:07 | Обновлено 13 июня 2026, 11:50
669
0

Металлист 1925 оформит трансферы полузащитника Динамо и легионера

К харьковскому клубу присоединятся украинец Александр Яцык и аргентинец Рафаэль Профини

13 июня 2026, 11:07 | Обновлено 13 июня 2026, 11:50
669
0
Металлист 1925 оформит трансферы полузащитника Динамо и легионера
ФК Динамо Киев. Александр Яцык
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Харьковский «Металлист 1925» в ближайшее время оформит трансферы двух футболистов, которые смогут усилить команду Младена Бартуловича в новом сезоне.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, к команде присоединятся полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык и аргентинский опорник «Униона Санта-Фе» Рафаэль Профини.

«Металлист 1925» находится на финальной стадии переговоров с обоими клубами, которые получат по три миллиона евро за украинца и аргентинца соответственно.

Профини провел 20 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Талантливый 22-летний футболист может сыграть в центре защиты, полузащиты и в опорной зоне.

В активе 23-летнего Яцыка – 27 игр и три забитых мяча. Контракт полузащитника истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет один миллион евро.

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Металлист 1925 Александр Яцык Динамо Киев Унион Санта-Фе чемпионат Аргентины по футболу Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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