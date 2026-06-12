12 июня сборная Южной Кореи одержала волевую победу над командой Чехии в матче первого тура группы А чемпионата мира 2026 (2:1).

После завершения встречи фанаты по всему миру определили лучшего игрока поединка – им стал 29-летний хавбек Хван Ин Бом.

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Хван отличился голом и ассистом в этой встрече. На 67-й минуте он забил красивый мяч, а на 80-й отдал результативную передачу на О Хен Гю.

Южная Корея и Чехия выступают в одном квартете с Мексикой и ЮАР. После первого тура у мексиканцев и южнокорейцев по три очка, а у чехов и южноафриканцев 0 набранных баллов.

ЧМ-2026. Группа А

Первый тур. 12 июня

Южная Корея – Чехия – 2:1

Голы: Хван Ин Бом, 67, О Хен Гю, 80 – Крейчи, 59

ФОТО. Гол + ассист. Определен лучший игрок матча ЧМ-26 Южная Корея – Чехия