ФОТО. Гол + ассист. Определен лучший игрок матча ЧМ-26 Южная Корея – Чехия
Хван Ин Бом сыграл ключевую роль в победе южнокорейской команды со счетом 2:1
12 июня сборная Южной Кореи одержала волевую победу над командой Чехии в матче первого тура группы А чемпионата мира 2026 (2:1).
После завершения встречи фанаты по всему миру определили лучшего игрока поединка – им стал 29-летний хавбек Хван Ин Бом.
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Хван отличился голом и ассистом в этой встрече. На 67-й минуте он забил красивый мяч, а на 80-й отдал результативную передачу на О Хен Гю.
Южная Корея и Чехия выступают в одном квартете с Мексикой и ЮАР. После первого тура у мексиканцев и южнокорейцев по три очка, а у чехов и южноафриканцев 0 набранных баллов.
ЧМ-2026. Группа А
Первый тур. 12 июня
Южная Корея – Чехия – 2:1
Голы: Хван Ин Бом, 67, О Хен Гю, 80 – Крейчи, 59
ФОТО. Гол + ассист. Определен лучший игрок матча ЧМ-26 Южная Корея – Чехия
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