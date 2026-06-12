Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В сети показали яхту Рината Ахметова. Ее стоимость впечатляет
Другие новости
12 июня 2026, 00:46 | Обновлено 12 июня 2026, 00:48
624
3

ВИДЕО. В сети показали яхту Рината Ахметова. Ее стоимость впечатляет

В соцсетях рассказали о суперяхте украинского олигарха

12 июня 2026, 00:46 | Обновлено 12 июня 2026, 00:48
624
3 Comments
ВИДЕО. В сети показали яхту Рината Ахметова. Ее стоимость впечатляет
Instagram. Ринат Ахметов
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В социальных сетях набирает популярность видео, посвященное президенту «Шахтера» Ринату Ахметову.

Автор ролика утверждает, что владелец донецкого «Шахтера» и самый богатый человек Украины недавно приобрел квартиру стоимостью около 550 миллионов долларов в Монако. Если информация подтвердится, это может стать одной из самых дорогих сделок на рынке жилой недвижимости в истории.

На видео также показана роскошная суперяхта «Luminance», которую связывают с Ахметовым. Судно длиной 138 метров было построено немецкой компанией Lürssen и, по различным оценкам, стоит около 500 миллионов долларов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В ролике отмечается, что Ахметов остается одним из крупнейших доноров Украины во время войны. Также напоминается, что бизнесмен владеет разнообразными активами и много лет возглавляет список самых богатых украинцев.

Видео быстро набирает просмотры и активно обсуждается пользователями социальных сетей.

По теме:
ФОТО. Жена Яремчука впечатлила эффектной фотосессией в постели
ФОТО. Скандал с ценами на ЧМ-2026. Игроки Германии вмешались лично
Флуминенсе не хочет торговаться по форварду, который нужен Шахтеру
видео Ринат Ахметов Шахтер Донецк lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо снова возглавил Реал Мадрид
Футбол | 11 июня 2026, 21:12 10
ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо снова возглавил Реал Мадрид
ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо снова возглавил Реал Мадрид

Португалец во второй раз будет тренировать королевский клуб

Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Футбол | 11 июня 2026, 12:02 4
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца

Вингер сборной Украины попросил каталонский клуб рассмотреть все предложения о трансфере

Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Бокс | 11.06.2026, 10:12
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Футбол | 11.06.2026, 20:00
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
ФОТО. Первая красная на ЧМ-2026: за что рефери удалил опорника ЮАР?
Футбол | 11.06.2026, 23:28
ФОТО. Первая красная на ЧМ-2026: за что рефери удалил опорника ЮАР?
ФОТО. Первая красная на ЧМ-2026: за что рефери удалил опорника ЮАР?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ржавые, пишем про батальон Монако, не стесняемся. Там у Рината еще два рыжих сынка.
Ответить
+3
как то скромненько даже  учитывая ежегодные миллиарды  долларов воруемых из страны ! не отсвечивает , красавчик 
Ответить
+2
представляю тихую зависть Суркиса. Тут надо в Динамо защитника докупить, Суркис 3 ляма максимум готов выделить и то, как от сердца их отрывает . И не факт, что купят защитника. А тут сразу хата за 550 лямов   
Ответить
-4
Популярные новости
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
10.06.2026, 04:55 7
Бокс
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
11.06.2026, 08:43 11
Футбол
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
10.06.2026, 06:05
Бокс
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
11.06.2026, 04:25 3
Бокс
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
11.06.2026, 08:30 7
Футбол
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
10.06.2026, 12:44 12
Футбол
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем