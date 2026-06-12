ВИДЕО. В сети показали яхту Рината Ахметова. Ее стоимость впечатляет
В соцсетях рассказали о суперяхте украинского олигарха
В социальных сетях набирает популярность видео, посвященное президенту «Шахтера» Ринату Ахметову.
Автор ролика утверждает, что владелец донецкого «Шахтера» и самый богатый человек Украины недавно приобрел квартиру стоимостью около 550 миллионов долларов в Монако. Если информация подтвердится, это может стать одной из самых дорогих сделок на рынке жилой недвижимости в истории.
На видео также показана роскошная суперяхта «Luminance», которую связывают с Ахметовым. Судно длиной 138 метров было построено немецкой компанией Lürssen и, по различным оценкам, стоит около 500 миллионов долларов.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В ролике отмечается, что Ахметов остается одним из крупнейших доноров Украины во время войны. Также напоминается, что бизнесмен владеет разнообразными активами и много лет возглавляет список самых богатых украинцев.
Видео быстро набирает просмотры и активно обсуждается пользователями социальных сетей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец во второй раз будет тренировать королевский клуб
Вингер сборной Украины попросил каталонский клуб рассмотреть все предложения о трансфере