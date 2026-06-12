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Чемпионат мира
12 июня 2026, 00:25 | Обновлено 12 июня 2026, 00:28
98
0

ФОТО. Третья красная в матче-открытия ЧМ! Фол последней надежды от Монтеса

Сесар Монтес оставил сборную Мексики доигрывать матч против ЮАР вдесятером

12 июня 2026, 00:25 | Обновлено 12 июня 2026, 00:28
98
0
ФОТО. Третья красная в матче-открытия ЧМ! Фол последней надежды от Монтеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Сезар Монтес
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11 июня на стадионе Ацтека в Мехико состялся матч-открытие чемпионата мира 2026 между сборными Мексики и Южной Африки (2:0).

Помимо двух забитых голов, главный арбитр поединка – бразильский судья Вилтон Сампайо – показал три красных карточки.

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Третью красную Сампайо показал защитнику мексиканской команде Сесару Монтесу за фол последней надежды на 90+2-й минуте.

Еще две Вилтон дал игрокам ЮАР – Яя Ситоле и Темба Зване. Все три красные были показаны во втором тайме.

ФОТО. Третья красная в матче-открытия ЧМ! Фол последней надежды от Монтеса

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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