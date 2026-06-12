ФОТО. Третья красная в матче-открытия ЧМ! Фол последней надежды от Монтеса
Сесар Монтес оставил сборную Мексики доигрывать матч против ЮАР вдесятером
11 июня на стадионе Ацтека в Мехико состялся матч-открытие чемпионата мира 2026 между сборными Мексики и Южной Африки (2:0).
Помимо двух забитых голов, главный арбитр поединка – бразильский судья Вилтон Сампайо – показал три красных карточки.
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Третью красную Сампайо показал защитнику мексиканской команде Сесару Монтесу за фол последней надежды на 90+2-й минуте.
Еще две Вилтон дал игрокам ЮАР – Яя Ситоле и Темба Зване. Все три красные были показаны во втором тайме.
ФОТО. Третья красная в матче-открытия ЧМ! Фол последней надежды от Монтеса
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