11 июня на стадионе Ацтека в Мехико состялся матч-открытие чемпионата мира 2026 между сборными Мексики и Южной Африки (2:0).

Помимо двух забитых голов, главный арбитр поединка – бразильский судья Вилтон Сампайо – показал три красных карточки.

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Третью красную Сампайо показал защитнику мексиканской команде Сесару Монтесу за фол последней надежды на 90+2-й минуте.

Еще две Вилтон дал игрокам ЮАР – Яя Ситоле и Темба Зване. Все три красные были показаны во втором тайме.

ФОТО. Третья красная в матче-открытия ЧМ! Фол последней надежды от Монтеса

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine