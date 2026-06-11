ФОТО. В матче-открытия ЧМ-2026 Мексика – ЮАР рефери показал вторую красную
На 84-й минуте судья удалил Темба Зване после просмотра VAR за удар соперника по лицу
36-летний хавбек сборной Южной Африки Темба Зване получил прямую красную карточку в матче-открытия чемпионата мира 2026 против команды Мексики.
Рефери удалил Зване на 84-й минуте после просмотра VAR за то, что тот ударил рукой соперника по лицу.
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Это вторая красная для ЮАР в этой игре. На 49-й главный арбитр Вилтон Сампайо показал красную Яя Ситоле.
Встреча Мексики и ЮАР проходит 11 июня на стадионе Ацтека в Мехико. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
ФОТО. В матче-открытия ЧМ-2026 Мексика – ЮАР рефери показал вторую красную
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