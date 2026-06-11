36-летний хавбек сборной Южной Африки Темба Зване получил прямую красную карточку в матче-открытия чемпионата мира 2026 против команды Мексики.

Рефери удалил Зване на 84-й минуте после просмотра VAR за то, что тот ударил рукой соперника по лицу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это вторая красная для ЮАР в этой игре. На 49-й главный арбитр Вилтон Сампайо показал красную Яя Ситоле.

Встреча Мексики и ЮАР проходит 11 июня на стадионе Ацтека в Мехико. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

ФОТО. В матче-открытия ЧМ-2026 Мексика – ЮАР рефери показал вторую красную

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine