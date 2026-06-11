Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. В матче-открытия ЧМ-2026 Мексика – ЮАР рефери показал вторую красную
Чемпионат мира
11 июня 2026, 23:58 | Обновлено 12 июня 2026, 00:32
174
0

ФОТО. В матче-открытия ЧМ-2026 Мексика – ЮАР рефери показал вторую красную

На 84-й минуте судья удалил Темба Зване после просмотра VAR за удар соперника по лицу

11 июня 2026, 23:58 | Обновлено 12 июня 2026, 00:32
174
0
ФОТО. В матче-открытия ЧМ-2026 Мексика – ЮАР рефери показал вторую красную
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

36-летний хавбек сборной Южной Африки Темба Зване получил прямую красную карточку в матче-открытия чемпионата мира 2026 против команды Мексики.

Рефери удалил Зване на 84-й минуте после просмотра VAR за то, что тот ударил рукой соперника по лицу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это вторая красная для ЮАР в этой игре. На 49-й главный арбитр Вилтон Сампайо показал красную Яя Ситоле.

Встреча Мексики и ЮАР проходит 11 июня на стадионе Ацтека в Мехико. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

ФОТО. В матче-открытия ЧМ-2026 Мексика – ЮАР рефери показал вторую красную

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ФОТО. Третья красная в матче-открытия ЧМ! Фол последней надежды от Монтеса
Футболист сборной Мексики стал шестым самым молодым игроком в истории ЧМ
ФОТО. Три удаления. Максика стартовала с победы над ЮАР на домашнем ЧМ
фото удаление (красная карточка) сборная ЮАР по футболу сборная Мексики по футболу ЧМ-2026 по футболу VAR
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
Футбол | 11 июня 2026, 08:43 10
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма

Украинца может подписать «Ливерпуль»

Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Бокс | 11 июня 2026, 04:35 5
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»

Британец – о поединке Александра с Верховеном

ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо снова возглавил Реал Мадрид
Футбол | 11.06.2026, 21:12
ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо снова возглавил Реал Мадрид
ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо снова возглавил Реал Мадрид
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Футбол | 11.06.2026, 08:15
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
ИБРАГИМОВИЧ: «В Марселе в нас бросали ножи, а здесь смеются и едят тако»
Футбол | 11.06.2026, 23:11
ИБРАГИМОВИЧ: «В Марселе в нас бросали ножи, а здесь смеются и едят тако»
ИБРАГИМОВИЧ: «В Марселе в нас бросали ножи, а здесь смеются и едят тако»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
10.06.2026, 04:12
Бокс
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
10.06.2026, 11:44 21
Футбол
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
11.06.2026, 08:30 7
Футбол
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
10.06.2026, 10:58 43
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
10.06.2026, 09:35 2
Футбол
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
11.06.2026, 09:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем