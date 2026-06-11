Впервые с 1994 года, третий раз у сборной ЮАР. Первое удаление на ЧМ-2026

Яя Ситоле стал третьим игроком в истории сборной ЮАР, получившим красную карточку в матче чемпионата мира.

Произошло это во втором тайме матча первого тура ЧМ-2026 против сборной Мексики.

Игроки ЮАР, которых удаляли на чемпионатах мира

Ситоле стал первым футболистом, начиная с 1994 года, которого удалили в матче-открытии мундиаля. Тогда красная карточка была у игрока сборной Боливии Марко Эчеверри в поединке против сборной Германии.

🇿🇦 Joueurs ayant écopé d'un carton rouge avec l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde :



- Alfred Phiri contre le Danemark le 18 juin 1998

- Itumeleng Khune contre l'Uruguay le 16 juin 2010

- Sphephelo Sithole contre le Mexique le 11 juin 2026 #MEXRSA