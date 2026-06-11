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Чемпионат мира
11 июня 2026, 23:54 | Обновлено 12 июня 2026, 00:07
138
0

Впервые с 1994 года, третий раз у сборной ЮАР. Первое удаление на ЧМ-2026

Вспомним всех футболистов сборной ЮАР, которых удаляли в матчах чемпионатов мира

11 июня 2026, 23:54 | Обновлено 12 июня 2026, 00:07
138
0
Впервые с 1994 года, третий раз у сборной ЮАР. Первое удаление на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Яя Ситоле стал третьим игроком в истории сборной ЮАР, получившим красную карточку в матче чемпионата мира.

Произошло это во втором тайме матча первого тура ЧМ-2026 против сборной Мексики.

Игроки ЮАР, которых удаляли на чемпионатах мира

  • 1998: Альфред Пири, против Дании
  • 2010: Итумеленг Хуни, против Уругвая
  • 2026: Яя Ситоле, против Мексики

Ситоле стал первым футболистом, начиная с 1994 года, которого удалили в матче-открытии мундиаля. Тогда красная карточка была у игрока сборной Боливии Марко Эчеверри в поединке против сборной Германии.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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