Впервые с 1994 года, третий раз у сборной ЮАР. Первое удаление на ЧМ-2026
Вспомним всех футболистов сборной ЮАР, которых удаляли в матчах чемпионатов мира
Яя Ситоле стал третьим игроком в истории сборной ЮАР, получившим красную карточку в матче чемпионата мира.
Произошло это во втором тайме матча первого тура ЧМ-2026 против сборной Мексики.
Игроки ЮАР, которых удаляли на чемпионатах мира
- 1998: Альфред Пири, против Дании
- 2010: Итумеленг Хуни, против Уругвая
- 2026: Яя Ситоле, против Мексики
Ситоле стал первым футболистом, начиная с 1994 года, которого удалили в матче-открытии мундиаля. Тогда красная карточка была у игрока сборной Боливии Марко Эчеверри в поединке против сборной Германии.
🇿🇦 Joueurs ayant écopé d'un carton rouge avec l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 11, 2026
- Alfred Phiri contre le Danemark le 18 juin 1998
- Itumeleng Khune contre l'Uruguay le 16 juin 2010
- Sphephelo Sithole contre le Mexique le 11 juin 2026 #MEXRSA
🇿🇦 Sphephelo Sithole est le 1er joueur à écoper d'un carton rouge lors d'un match d'ouverture à la Coupe du Monde depuis Marco Etcheverry avec la Bolivie contre l'Allemagne le 16 juin 1994. #MEXRSA— Stats Foot (@Statsdufoot) June 11, 2026
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