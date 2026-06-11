ФОТО. Первая красная на ЧМ-2026: за что рефери удалил опорника ЮАР?
Яя Ситоре оставил ЮАР в меньшинстве на 50-й минуте матча против сборной Мексики
27-летний опорный хавбек сборной Южной Африки Яя Ситоре заработал красную карточку в матче-открытия чемпионата мира 2026 против команды Мексики.
На 50-й минуте Ситоре сфолил на Брайане Гутьерресе, который выходил один на один голкипер. Рефери назначил штрафной удар, который ничем не завершился для мексиканцев – Рауль Хименес попал в стенку игроков ЮАР.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это первая красная карточка на этом мундиале. Для Ситоре матч с Мексикой явно не сложился – на 9-й минуте он потерял мяч возле своей штрафной площади и привез гол, который забил Хулиан Киньонес.
Встреча Мексики и ЮАР проходит 11 июня на стадионе Ацтека в Мехико. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву. Мексиканцы переигрывают соперников со счетом 1:0 благодаря вышеупомянутому голу Киньонеса.
ЧМ-2026. Группа А
Первый тур. 11 июня
Мексика – Южная Африка – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Киньонес, 9
Удаление: Ситоре, 50 (ЮАР)
ФОТО. Первая красная на ЧМ-2026: за что рефери удалил опорника ЮАР?
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец – о поединке Александра с Верховеном
Опытный юрист Лецкан наконец-то нашел вариант, как протолкнуться в зарубежный чемпионат бесплатно