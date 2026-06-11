ВИДЕО. Ужасная ошибка ЮАР. Как был забит первый гол на чемпионате мира 2026
Хулиан Киньонес вывел сборную Мексики вперед на 9-й минуте матча-открытия ЧМ-2026
29-летний форвард сборной Мексики Хулиан Киньонес стал автором первого гола на чемпионате мира 2026.
На 9-й минуте матча-открытия мундиаля Киньонес поразил ворота команды ЮАР, сделав счет 1:0.
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Сборная Южной Африки допустила ужасную ошибку при выходе из обороны: после передачи от вратаря опорник ЮАР Яя Ситоле потерял мяч, позволив Киньонесу перехватить и в итоге забить.
Хулиан Киньонес забил третий гол за сборную Мексики и первый на ЧМ.
Встреча Мексики и Южной Африки стартовала 11 июня в 22:00 по Киеву на стадионе Ацтека в Мехико.
❗️ ВИДЕО. Ужасная ошибка ЮАР. Как был забит первый гол на чемпионате мира 2026
Фото празднования
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