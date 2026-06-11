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Чемпионат мира
11 июня 2026, 22:22 | Обновлено 11 июня 2026, 23:09
1643
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ВИДЕО. Ужасная ошибка ЮАР. Как был забит первый гол на чемпионате мира 2026

Хулиан Киньонес вывел сборную Мексики вперед на 9-й минуте матча-открытия ЧМ-2026

11 июня 2026, 22:22 | Обновлено 11 июня 2026, 23:09
1643
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ВИДЕО. Ужасная ошибка ЮАР. Как был забит первый гол на чемпионате мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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29-летний форвард сборной Мексики Хулиан Киньонес стал автором первого гола на чемпионате мира 2026.

На 9-й минуте матча-открытия мундиаля Киньонес поразил ворота команды ЮАР, сделав счет 1:0.

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Сборная Южной Африки допустила ужасную ошибку при выходе из обороны: после передачи от вратаря опорник ЮАР Яя Ситоле потерял мяч, позволив Киньонесу перехватить и в итоге забить.

Хулиан Киньонес забил третий гол за сборную Мексики и первый на ЧМ.

Встреча Мексики и Южной Африки стартовала 11 июня в 22:00 по Киеву на стадионе Ацтека в Мехико.

❗️ ВИДЕО. Ужасная ошибка ЮАР. Как был забит первый гол на чемпионате мира 2026

Фото празднования

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Дивився на пас  воротаря  команди ПАР  , а бачив шокуючий почерк Трубіна ..
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