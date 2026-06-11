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Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 23:20 |
677
0

Флуминенсе не хочет торговаться по форварду, который нужен Шахтеру

Бразильский клуб не собирается сбавлять цену на Джона Кеннеди

11 июня 2026, 23:20 |
677
0
Флуминенсе не хочет торговаться по форварду, который нужен Шахтеру
ФК Флуминенсе. Джон Кеннеди
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24-летний центрфорвард «Флуминенсе» Джон Кеннеди угодил в фокус внимания ряда европейских клубов, среди которых есть и чемпион Украины «Шахтер».

Успешная игра Кеннеди в текущем розыгрыше бразильской Серии А (9 голов в 17 матчах) привела к росту заинтересованности «Удинезе», «Вулверхэмптона» и «Шахтера» к футболисту.

Однако руководство «Флуминенсе» не хочет терять Кеннеди и полагает, что тот еще на вышел на пик своих возможностей и может стоить дороже, чем сейчас. Также «трехцветные» не собираются снижать сумму потенциальных отступных за Кеннеди, чем та, которую они считают приемлемой.

В контракте Кеннеди с «Флуминенсе» прописана клаусула для иностранных клубов в размере 70 миллионов евро.

Форвард имеет контракт с бразильцами до конца 2027 года.

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Джон Кеннеди Флуминенсе Шахтер Донецк трансферы УПЛ Удинезе Вулверхэмптон
Алексей Сливченко Источник: RTI Esporte
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