Флуминенсе не хочет торговаться по форварду, который нужен Шахтеру
Бразильский клуб не собирается сбавлять цену на Джона Кеннеди
24-летний центрфорвард «Флуминенсе» Джон Кеннеди угодил в фокус внимания ряда европейских клубов, среди которых есть и чемпион Украины «Шахтер».
Успешная игра Кеннеди в текущем розыгрыше бразильской Серии А (9 голов в 17 матчах) привела к росту заинтересованности «Удинезе», «Вулверхэмптона» и «Шахтера» к футболисту.
Однако руководство «Флуминенсе» не хочет терять Кеннеди и полагает, что тот еще на вышел на пик своих возможностей и может стоить дороже, чем сейчас. Также «трехцветные» не собираются снижать сумму потенциальных отступных за Кеннеди, чем та, которую они считают приемлемой.
В контракте Кеннеди с «Флуминенсе» прописана клаусула для иностранных клубов в размере 70 миллионов евро.
Форвард имеет контракт с бразильцами до конца 2027 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В этом квартете сойдутся сборные Мексики, ЮАР, Южной Кореи и Чехии
Украинца может подписать «Ливерпуль»