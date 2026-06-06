Шахтер нацелился на бразильца, который нужен клубам из Англии и Италии
«Флуминенсе» может попрощаться с Джоном Кеннеди, но ждет привлекательного предложения
Донецкий «Шахтер» возобновил интерес к форварду бразильского «Флуминенсе» Джону Кеннеди, за которым следит с 2024 года. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.
«Горняки» делали предложение о трансфере 24-летнего нападающего, но представитель чемпионата Бразилии отказался отпускать игрока за десять миллионов евро.
По информации бразильских источников, конкуренцию украинскому клубу намерены составить английский «Вулверхэмптон» и итальянский «Удинезе», которые внимательно следят за ситуацией.
«Флуминенсе» готов к тяжелым переговорам и ждет привлекательного финансового предложения за форварда, который стал лучшим бомбардиром команды в сезоне.
Кеннеди провел 35 матчей, в которых забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет девять миллионов евро.
#Shakhtar have shown interest in #Fluminense’s striker John #Kennedy. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2026
JONH KENNEDY ATRAI INTERESSE DA EUROPA.— ℂ𝕖𝕟𝕥𝕣𝕒𝕝 𝕋𝕣𝕚𝕔𝕠𝕝𝕠𝕣 🇭🇺 (@CannobioFFC) June 5, 2026
O atacante de 24 anos vive grande fase no Fluminense: é o artilheiro do time em 2026 com 14 gols e um dos principais destaques ofensivos do Brasileirão.
Segundo o jornal italiano Messaggero Veneto, O Wolverhampton (ING), Shakhtar Donetsk… pic.twitter.com/fZGzE1theN
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