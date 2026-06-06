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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 09:41 | Обновлено 06 июня 2026, 09:47
233
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Шахтер нацелился на бразильца, который нужен клубам из Англии и Италии

«Флуминенсе» может попрощаться с Джоном Кеннеди, но ждет привлекательного предложения

06 июня 2026, 09:41 | Обновлено 06 июня 2026, 09:47
233
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Шахтер нацелился на бразильца, который нужен клубам из Англии и Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Кеннеди
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Донецкий «Шахтер» возобновил интерес к форварду бразильского «Флуминенсе» Джону Кеннеди, за которым следит с 2024 года. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

«Горняки» делали предложение о трансфере 24-летнего нападающего, но представитель чемпионата Бразилии отказался отпускать игрока за десять миллионов евро.

По информации бразильских источников, конкуренцию украинскому клубу намерены составить английский «Вулверхэмптон» и итальянский «Удинезе», которые внимательно следят за ситуацией.

«Флуминенсе» готов к тяжелым переговорам и ждет привлекательного финансового предложения за форварда, который стал лучшим бомбардиром команды в сезоне.

Кеннеди провел 35 матчей, в которых забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет девять миллионов евро.

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Николай Тытюк Источник: Николо Скира
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Завтра ахметка проплатит утверждение лимита в размере 11 легионеров. И я этому не буду удивлен, это будет ещё одно доказательство высоты падения УАФ и украинского футбола в целом.
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