Кукурелья дал новое безумное обещание перед стартом ЧМ-2026
Марк Кукурелья набьет татуировку в случае победы на турнире
Марк Кукурелья пообещал сделать татуировку с лицом тренера Луиса де ла Фуэнте, если Испания выиграет чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде этим летом.
Защитника «Барселоны» спросили, что он сделает, если «Ла Роха» станет чемпионом мира, и он ответил: «Если Испания выиграет чемпионат мира, я сделаю татуировку с лицом Луиса де ла Фуэнте».
Кукурелья не новичок в подобных обещаниях. Он пообещал покрасить волосы в красный цвет, если Испания выиграет Евро-2024, и сдержал своё обещание после турнира. Ранее звезда «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что отрастит бороду и усы, если Испания выиграет турнир.
Сборная Испании начнёт свою кампанию в понедельник матчем против Кабо-Верде, а затем сыграет с Саудовской Аравией и Уругваем на групповом этапе турнира.
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