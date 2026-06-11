Кукурелья дал новое безумное обещание перед стартом ЧМ-2026

Марк Кукурелья пообещал сделать татуировку с лицом тренера Луиса де ла Фуэнте, если Испания выиграет чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде этим летом.

Защитника «Барселоны» спросили, что он сделает, если «Ла Роха» станет чемпионом мира, и он ответил: «Если Испания выиграет чемпионат мира, я сделаю татуировку с лицом Луиса де ла Фуэнте».

Кукурелья не новичок в подобных обещаниях. Он пообещал покрасить волосы в красный цвет, если Испания выиграет Евро-2024, и сдержал своё обещание после турнира. Ранее звезда «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что отрастит бороду и усы, если Испания выиграет турнир.

Сборная Испании начнёт свою кампанию в понедельник матчем против Кабо-Верде, а затем сыграет с Саудовской Аравией и Уругваем на групповом этапе турнира.