Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл намерен заменить Гордона вингером сборной Испании
Англия
11 июня 2026, 22:15 |
663
0

Ньюкасл намерен заменить Гордона вингером сборной Испании

«Ньюкасл» ведет переговоры о подписании контракта с игроком сборной Испании

11 июня 2026, 22:15 |
663
0
Ньюкасл намерен заменить Гордона вингером сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Муньос
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Ньюкасл» начал переговоры с «Осасуной» о подписании контракта с вингером сборной Испании Виктором Муньосом, чтобы заполнить пробел, образовавшийся после ухода Энтони Гордона. «Сороки» активно действуют на ранних этапах летнего трансферного окна, чтобы заполучить 22-летнего игрока до того, как его репутация на международной арене еще больше возрастет.

Гордон недавно завершил громкий переход в «Барселону» за 80 млн евро, оставив значительную брешь на фланге, которую клуб из Тайнсайда теперь отчаянно пытается заполнить.

Хотя переговоры продолжаются, формальное соглашение по хавбеку еще не достигнуто. В настоящее время в контракте Муньоса прописана сумма отступных в размере 40 млн евро, и «Ньюкасл» рассматривает этот вариант, стремясь заключить второе летнее приобретение после прихода Эвена Жауэна.

В сезоне 2025/26 Муньос провел 36 матчей во всех соревнованиях, забив семь голов и отдав пять результативных передач.

По теме:
ФОТО. В Нью-Йорке назвали улицу в честь легенды Барселоны перед ЧМ-2026
Борнмут нацелился на защитника из Серии А
Кукурелья дал новое безумное обещание перед стартом ЧМ-2026
Ньюкасл Осасуна сборная Испании по футболу Виктор Муньос Вильянуэва Энтони Гордон Барселона трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Бокс | 11 июня 2026, 04:35 5
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»

Британец – о поединке Александра с Верховеном

ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026
Футбол | 11 июня 2026, 19:23 12
ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026
ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 в США, Канаде и Мексике стартует 11 июня

Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Футбол | 11.06.2026, 20:00
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Футбол | 11.06.2026, 08:30
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Фещук высказался об окончании контрактов у 18 игроков ФК Феникс-Мариуполь
Футбол | 11.06.2026, 21:22
Фещук высказался об окончании контрактов у 18 игроков ФК Феникс-Мариуполь
Фещук высказался об окончании контрактов у 18 игроков ФК Феникс-Мариуполь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
10.06.2026, 02:35
Волейбол
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
10.06.2026, 12:44 12
Футбол
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
10.06.2026, 07:04 7
Футбол
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
10.06.2026, 06:05
Бокс
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
10.06.2026, 09:35 2
Футбол
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
10.06.2026, 06:23 7
Футбол
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
11.06.2026, 08:43 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем