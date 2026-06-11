Ньюкасл намерен заменить Гордона вингером сборной Испании

«Ньюкасл» начал переговоры с «Осасуной» о подписании контракта с вингером сборной Испании Виктором Муньосом, чтобы заполнить пробел, образовавшийся после ухода Энтони Гордона. «Сороки» активно действуют на ранних этапах летнего трансферного окна, чтобы заполучить 22-летнего игрока до того, как его репутация на международной арене еще больше возрастет.

Гордон недавно завершил громкий переход в «Барселону» за 80 млн евро, оставив значительную брешь на фланге, которую клуб из Тайнсайда теперь отчаянно пытается заполнить.

Хотя переговоры продолжаются, формальное соглашение по хавбеку еще не достигнуто. В настоящее время в контракте Муньоса прописана сумма отступных в размере 40 млн евро, и «Ньюкасл» рассматривает этот вариант, стремясь заключить второе летнее приобретение после прихода Эвена Жауэна.

В сезоне 2025/26 Муньос провел 36 матчей во всех соревнованиях, забив семь голов и отдав пять результативных передач.