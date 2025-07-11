ОФИЦИАЛЬНО. Реал отпустил вингера в другой клуб Ла Лиги
Виктор Муньос стал игроком «Осасуны»
21-летний вингер мадридского «Реала» Виктор Муньос официально перешел в другой испанский клуб – «Осасуна».
Молодой футболист подписал соглашение с «красными» на пять сезонов – до 2030 года.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составила 6 миллионов евро + 50 процентов от будущего трансфера игрока.
На счету Виктора лишь четыре поединка за основную команду «сливочных» и все матчи были сыграны в сезоне 2024/25. Результативными действиями вингер не отличался.
COMUNICADO OFICIAL | El Club Atlético Osasuna ficha a Víctor Muñoz para las próximas cinco temporadas.https://t.co/hGsJIGQV52#BienvenidoVíctor #OngiEtorriVíctor pic.twitter.com/dB54RW7KJR— C. A. OSASUNA (@Osasuna) July 11, 2025
Rojillos, Víctor tiene unas palabras para vosotros.#BienvenidoVíctor #OngiEtorriVíctor pic.twitter.com/NOD6GoGYAZ— C. A. OSASUNA (@Osasuna) July 11, 2025
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