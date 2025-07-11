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Испания
11 июля 2025, 22:12 |
1484
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал отпустил вингера в другой клуб Ла Лиги

Виктор Муньос стал игроком «Осасуны»

11 июля 2025, 22:12 |
1484
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал отпустил вингера в другой клуб Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Муньос

21-летний вингер мадридского «Реала» Виктор Муньос официально перешел в другой испанский клуб – «Осасуна».

Молодой футболист подписал соглашение с «красными» на пять сезонов – до 2030 года.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составила 6 миллионов евро + 50 процентов от будущего трансфера игрока.

На счету Виктора лишь четыре поединка за основную команду «сливочных» и все матчи были сыграны в сезоне 2024/25. Результативными действиями вингер не отличался.

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трансферы Осасуна Реал Мадрид трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко Источник: ФК Осасуна
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