ОФИЦИАЛЬНО. Реал отпустил вингера в другой клуб Ла Лиги

21-летний вингер мадридского «Реала» Виктор Муньос официально перешел в другой испанский клуб – «Осасуна».

Молодой футболист подписал соглашение с «красными» на пять сезонов – до 2030 года.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составила 6 миллионов евро + 50 процентов от будущего трансфера игрока.

На счету Виктора лишь четыре поединка за основную команду «сливочных» и все матчи были сыграны в сезоне 2024/25. Результативными действиями вингер не отличался.