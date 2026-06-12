ЧМ-2026. Мексика и Южная Корея. Таблица группы A после матчей первого тура

Вечером 11 июня и в ночь на 12 числа на чемпионате мира 2026 состоялись матчи первого тура группы А.

В матче-открытия мундиаля сборная Мексики переиграла команду Южной Африки со счетом 2:0 благодаря голам Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса.

В поединке мексиканцев и южноафриканцев главный арбитр поединка показал три красных карточки – Сесару Монтесу (Мексика) и Яя Ситоле с Темба Зване (оба – ЮАР).

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Во второй встрече квартета Южная Корея вырвала победу у Чехии – 2:1. Южнокорейцы пропустили первыми от Ладислава Крейчи, но сумели ответить – три очка подопечным Хон Мен Бо принесли Хван Ин Бом и О Хен Гю.

После первого тура лидерами группы А являются Мексика и Южная Корея с 3 очками. Чехия и ЮАР с 0 набраннами баллами располагаются на третьей и четвертой строчке соответственно.

Турнирое положение в группе А: Мексика (3), Южная Корея (3), Чехия (0), ЮАР (0).

Второй тур в квартете А пройдет 18–19 июня. Чехия встретится с ЮАР в Атланте (19:00), а Мексика поборется с Южной Кореей в Сапопане (04:00).

ЧМ-2026. Группа А

Первый тур. 11 июня

Мексика – Южная Африка – 2:0

Гол: Киньонес, 9, Рауль Хименес, 67

Удаления: Монтес, 90+2 (Мексика) – Ситоле, 49, Зване, 84 (ЮАР)

Южная Корея – Чехия – 2:1

Голы: Хван Ин Бом, 67, О Хен Гю, 80 – Крейчи, 59

Таблица группы А (ЧМ-2026)

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Мексика 1 1 0 0 2 - 0 19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея 11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 3 2 Южная Корея 1 1 0 0 2 - 1 19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея 12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 3 3 Чехия 1 0 0 1 1 - 2 18.06.26 19:00 Чехия - ЮАР 12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 0 4 ЮАР 1 0 0 1 0 - 2 18.06.26 19:00 Чехия - ЮАР 11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 0 Полная таблица

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