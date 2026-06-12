ЧМ-2026. Мексика и Южная Корея. Таблица группы A после матчей первого тура
Мексиканцы переиграли команду ЮАР – 2:0, а южнокорейцы вырвали победу у Чехии – 2:1
Вечером 11 июня и в ночь на 12 числа на чемпионате мира 2026 состоялись матчи первого тура группы А.
В матче-открытия мундиаля сборная Мексики переиграла команду Южной Африки со счетом 2:0 благодаря голам Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса.
В поединке мексиканцев и южноафриканцев главный арбитр поединка показал три красных карточки – Сесару Монтесу (Мексика) и Яя Ситоле с Темба Зване (оба – ЮАР).
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Во второй встрече квартета Южная Корея вырвала победу у Чехии – 2:1. Южнокорейцы пропустили первыми от Ладислава Крейчи, но сумели ответить – три очка подопечным Хон Мен Бо принесли Хван Ин Бом и О Хен Гю.
После первого тура лидерами группы А являются Мексика и Южная Корея с 3 очками. Чехия и ЮАР с 0 набраннами баллами располагаются на третьей и четвертой строчке соответственно.
Турнирое положение в группе А: Мексика (3), Южная Корея (3), Чехия (0), ЮАР (0).
Второй тур в квартете А пройдет 18–19 июня. Чехия встретится с ЮАР в Атланте (19:00), а Мексика поборется с Южной Кореей в Сапопане (04:00).
ЧМ-2026. Группа А
Первый тур. 11 июня
- Мексика – Южная Африка – 2:0
Гол: Киньонес, 9, Рауль Хименес, 67
Удаления: Монтес, 90+2 (Мексика) – Ситоле, 49, Зване, 84 (ЮАР)
- Южная Корея – Чехия – 2:1
Голы: Хван Ин Бом, 67, О Хен Гю, 80 – Крейчи, 59
Таблица группы А (ЧМ-2026)
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|3
|2
|Южная Корея
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|3
|3
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|18.06.26 19:00 Чехия - ЮАР12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|0
|4
|ЮАР
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|18.06.26 19:00 Чехия - ЮАР11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|0
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