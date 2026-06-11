Мексика обновила антирекорд чемпионатов мира

Официально стартовал чемпионат мира 2026 года по футболу матчем сборных Мексики и ЮАР. Команда-хозяйка турнира в 18-й раз принимает участие в главном футбольном турнире планеты. Это рекорд среди сборных КОНКАКАФ.

В то же время сборная Мексики обновила антирейтинг участников чемпионата мира, которые ни разу не выигрывали трофей. «Ацтеки» проводят 61-й матч на мундиале. 55 поединков провели нидерландцы, 51 – шведы и бельгийцы, 41 – швейцарцы.

Букмекеры принимают ставки на триумф мексиканцев на чемпионате мира с коэффициентом 81.00.