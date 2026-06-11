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  4. Мексика обновила антирекорд чемпионатов мира
Чемпионат мира
11 июня 2026, 22:04 |
1255
1

Мексика обновила антирекорд чемпионатов мира

Сборная Мексики обновила антирейтинг участников ЧМ, которые ни разу не выигрывали трофей

11 июня 2026, 22:04 |
1255
1 Comments
Мексика обновила антирекорд чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Мексики
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Официально стартовал чемпионат мира 2026 года по футболу матчем сборных Мексики и ЮАР. Команда-хозяйка турнира в 18-й раз принимает участие в главном футбольном турнире планеты. Это рекорд среди сборных КОНКАКАФ.

В то же время сборная Мексики обновила антирейтинг участников чемпионата мира, которые ни разу не выигрывали трофей. «Ацтеки» проводят 61-й матч на мундиале. 55 поединков провели нидерландцы, 51 – шведы и бельгийцы, 41 – швейцарцы.

Букмекеры принимают ставки на триумф мексиканцев на чемпионате мира с коэффициентом 81.00.

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Руслан Полищук Источник: Opta
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Комментарии 1
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Ех, Сесесер розпався — а то ходили б у рекордистах ) На момент було, здається, 32.
З іншого боку, а кого там Фіфочка визнала наступником, Болота? Вони зіграли 14. Загалом виходить 46. От же ж, навіть до бронзи не дотягнули ))
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