ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии А продлил контракт с перспективным тренером

«Кальяри» сообщил на официальном сайте о продлении контракта с Фабио Пизакане.

Новый договор между 40-летним итальянским наставником и сардинцами рассчитан до 30 июня 2028 года с опцией клуба еще на один сезон.

«Решение принято в духе непрерывности, планирования и чувства принадлежности. Это связь, которая началась в 2015 году, когда Пизакане прибыл на Сардинию как игрок, и с годами лишь укрепилась, превратившись в профессиональную и человеческую историю, неразрывно связанную с цветами «россоблу» и городом, который он выбрал как дом.

Подтверждение и продление контракта состоялись после успешного дебютного сезона, завершенного достижением целей, поставленных клубом: 14-е место в Серии А с 43 очками, третий лучший результат «Кальяри» в высшем дивизионе с 2014 года по сегодняшний день. Сохранение места в лиге, достигнутое досрочно, престижные победы над некоторыми из ведущих команд чемпионата и развитие многочисленных молодых игроков стали ключевыми элементами сезона, который заложил прочный фундамент на будущее в рамках философии, основанной на амбициях, профессионализме и командном духе.

Придя во главе первой команды летом 2025 года после успешного периода в системе молодежных команд, Пизакане на поле подтвердил качества, которые позволили клубу доверить ему эту роль: компетентность, лидерство и культура труда.

Для него красно-синяя футболка – это гораздо больше, чем просто профессиональный этап. После карьеры игрока между 2015 и 2021 годами, в 2022 году он вошел в тренерский штаб первой команды, а затем начал работу в академии, где возглавил команду до 20 лет. С молодежной командой он добился сохранения места в лиге, дважды подряд был в шаге от выхода в плей-офф за титул и в 2025 году завоевал исторический Кубок Италии среди молодежных команд – первый трофей в системе клубной академии. Назначение главным тренером первой команды стало естественным продолжением пути, построенного внутри клуба, с целью обеспечить преемственность проекта, основанного на организации, смелости, развитии молодежи и общем видении, объединяющем все структуры клуба.

Продление контракта до 2028 года подтверждает общее желание продолжать путь, который укрепляется ежедневно через труд, преданность и страсть к этим цветам. Именно эти ценности и дальше будут руководить работой Фабио Пизакане во главе «Кальяри».

Поздравляем, тренер. Вперед вместе!» – говорится в заявлении клуба.