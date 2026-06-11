Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии А продлил контракт с перспективным тренером
Италия
11 июня 2026, 21:01 |
188
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии А продлил контракт с перспективным тренером

Фабио Пизакане остается в «Кальяри»

11 июня 2026, 21:01 |
188
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии А продлил контракт с перспективным тренером
Кальяри. Фабио Пизакане
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Кальяри» сообщил на официальном сайте о продлении контракта с Фабио Пизакане.

Новый договор между 40-летним итальянским наставником и сардинцами рассчитан до 30 июня 2028 года с опцией клуба еще на один сезон.

«Решение принято в духе непрерывности, планирования и чувства принадлежности. Это связь, которая началась в 2015 году, когда Пизакане прибыл на Сардинию как игрок, и с годами лишь укрепилась, превратившись в профессиональную и человеческую историю, неразрывно связанную с цветами «россоблу» и городом, который он выбрал как дом.

Подтверждение и продление контракта состоялись после успешного дебютного сезона, завершенного достижением целей, поставленных клубом: 14-е место в Серии А с 43 очками, третий лучший результат «Кальяри» в высшем дивизионе с 2014 года по сегодняшний день. Сохранение места в лиге, достигнутое досрочно, престижные победы над некоторыми из ведущих команд чемпионата и развитие многочисленных молодых игроков стали ключевыми элементами сезона, который заложил прочный фундамент на будущее в рамках философии, основанной на амбициях, профессионализме и командном духе.

Придя во главе первой команды летом 2025 года после успешного периода в системе молодежных команд, Пизакане на поле подтвердил качества, которые позволили клубу доверить ему эту роль: компетентность, лидерство и культура труда.

Для него красно-синяя футболка – это гораздо больше, чем просто профессиональный этап. После карьеры игрока между 2015 и 2021 годами, в 2022 году он вошел в тренерский штаб первой команды, а затем начал работу в академии, где возглавил команду до 20 лет. С молодежной командой он добился сохранения места в лиге, дважды подряд был в шаге от выхода в плей-офф за титул и в 2025 году завоевал исторический Кубок Италии среди молодежных команд – первый трофей в системе клубной академии. Назначение главным тренером первой команды стало естественным продолжением пути, построенного внутри клуба, с целью обеспечить преемственность проекта, основанного на организации, смелости, развитии молодежи и общем видении, объединяющем все структуры клуба.

Продление контракта до 2028 года подтверждает общее желание продолжать путь, который укрепляется ежедневно через труд, преданность и страсть к этим цветам. Именно эти ценности и дальше будут руководить работой Фабио Пизакане во главе «Кальяри».

Поздравляем, тренер. Вперед вместе!» – говорится в заявлении клуба.

По теме:
Проработал год. Топ-клуб Серии А отправляет в отставку гендиректора
В Лацио выступили с заявлением касательно продажи клуба
В Испании восхищаются украинцем, который подписал контракт с Барселоной
Кальяри продление контракта Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Кальяри
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026
Футбол | 11 июня 2026, 19:23 12
ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026
ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 в США, Канаде и Мексике стартует 11 июня

Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Футбол | 11 июня 2026, 20:00 12
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей

Мундиаль впервые пройдет в трех странах: в США, Канаде и Мексике

Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Бокс | 11.06.2026, 10:12
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
ВИДЕО. Как сборная ЮАР прибыла на стадион Ацтека перед матчем с Мексикой
Футбол | 11.06.2026, 21:27
ВИДЕО. Как сборная ЮАР прибыла на стадион Ацтека перед матчем с Мексикой
ВИДЕО. Как сборная ЮАР прибыла на стадион Ацтека перед матчем с Мексикой
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
Футбол | 11.06.2026, 15:09
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
11.06.2026, 04:35 5
Бокс
Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
10.06.2026, 11:09 33
Футбол
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
10.06.2026, 04:55 7
Бокс
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 51
Футбол
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
11.06.2026, 08:30 6
Футбол
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
11.06.2026, 09:22
Бокс
Легендарный тренер Майка Тайсона вынес приговор судье боя Усик – Верховен
Легендарный тренер Майка Тайсона вынес приговор судье боя Усик – Верховен
10.06.2026, 05:02
Бокс
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
10.06.2026, 07:04 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем