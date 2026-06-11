Трубин назвал свой лучший сейв. Он был в матче сборной Украины

Рассказывая о своем лучшем сейве на сегодняшний день, вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин вспомнил матч за главную команду страны.

«Первое, что приходит на ум, это сейв против Исландии в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира. Из-за счета 0:0, из-за важности сейва и степени его сложности», – заявил голкипер.

Сборная Украины дважды обыграла Исландию и благодаря этим победам пробилась в плей-офф квалификации чемпионата мира. В активе 25-летнего Трубина 29 матчей за сборную Украины, в которых он пропустил 41 гол. В восьми поединках голкипер отстоял на ноль.