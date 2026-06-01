Сборная УКРАИНЫ01 июня 2026, 19:31 | Обновлено 01 июня 2026, 19:49
2645
4
Анатолий ТРУБИН: «Заехали на заправку – цены в гривнах. Такая радость»
Вратарь рад вернуться в Украину
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин впервые за долгое время вернулся в Украину, когда прибыл на сбор национальной команды во Львове.
«Очень рад вернуться в Украину. Расскажу историю. Как только пересекли границу, то заехали на заправку. И все цены в гривнах. Такая радость детская, что не евро, а свои – гривны», - сказал Трубин.
Сборная Украины в первом матче при новом тренере Андреа Мальдере обыграла Польшу со счетом 2:0.
... і ціни зашкалюють.
Показать Скрыть 1 ответ
Заехали в Украину, увидели ценники на заправках и афуели!!!
Та хоть не гунди ото..
