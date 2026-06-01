Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анатолий ТРУБИН: «Заехали на заправку – цены в гривнах. Такая радость»
Сборная УКРАИНЫ
01 июня 2026, 19:31 | Обновлено 01 июня 2026, 19:49
2645
4

Анатолий ТРУБИН: «Заехали на заправку – цены в гривнах. Такая радость»

Вратарь рад вернуться в Украину

01 июня 2026, 19:31 | Обновлено 01 июня 2026, 19:49
2645
4 Comments
Анатолий ТРУБИН: «Заехали на заправку – цены в гривнах. Такая радость»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин впервые за долгое время вернулся в Украину, когда прибыл на сбор национальной команды во Львове.

«Очень рад вернуться в Украину. Расскажу историю. Как только пересекли границу, то заехали на заправку. И все цены в гривнах. Такая радость детская, что не евро, а свои – гривны», - сказал Трубин.

Сборная Украины в первом матче при новом тренере Андреа Мальдере обыграла Польшу со счетом 2:0.

По теме:
Олег ДУЛУБ: «Пока у Мальдеры «конфетно-букетный» период»
«Болит локоть». Защитник сборной пожаловался на жесткую игру Левандовски
Иван ГЕЦКО: «Это одна из причин, почему сборная не попала на ЧМ-2026»
сборная Украины по футболу Анатолий Трубин
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(67)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто заменит Ворсклу в Первой лиге
Футбол | 01 июня 2026, 16:56 0
Стало известно, кто заменит Ворсклу в Первой лиге
Стало известно, кто заменит Ворсклу в Первой лиге

Обойдется без переходных матчей

Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Футбол | 01 июня 2026, 10:31 13
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом

Звездный голеадор категорически не согласился с результатом матча

Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Футбол | 01.06.2026, 07:35
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Громкий трансфер Карпат. Во Львов приедет экс-динамовец, игравший в Англии
Футбол | 01.06.2026, 12:07
Громкий трансфер Карпат. Во Львов приедет экс-динамовец, игравший в Англии
Громкий трансфер Карпат. Во Львов приедет экс-динамовец, игравший в Англии
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Футбол | 01.06.2026, 11:42
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
... і ціни зашкалюють.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Заехали в Украину, увидели ценники на заправках и афуели!!!
Ответить
-1
Та хоть не гунди ото..
Ответить
-4
Популярные новости
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 5
Бокс
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 13
Футбол
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
30.05.2026, 23:20 3
Бокс
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем