Анатолий ТРУБИН: «Заехали на заправку – цены в гривнах. Такая радость»

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин впервые за долгое время вернулся в Украину, когда прибыл на сбор национальной команды во Львове.

«Очень рад вернуться в Украину. Расскажу историю. Как только пересекли границу, то заехали на заправку. И все цены в гривнах. Такая радость детская, что не евро, а свои – гривны», - сказал Трубин.

Сборная Украины в первом матче при новом тренере Андреа Мальдере обыграла Польшу со счетом 2:0.