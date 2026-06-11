Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта
Тете может перейти в украинский клуб
Донецкий «Шахтер» продолжает активно работать на бразильском рынке и уже определил новую трансферную цель.
По информации источника, украинский клуб внимательно следит за прогрессом 19-летнего вингера «Сан-Паулу» Тете. Молодой футболист в последнее время привлек к себе внимание ряда европейских команд благодаря ярким выступлениям на юношеском уровне.
Сообщается, что интерес к бразильцу также проявляет амстердамский «Аякс». Оба клуба пока находятся на стадии мониторинга и анализируют перспективы возможного трансфера.
В последнее время акции Тете заметно выросли. Футболист регулярно получает вызовы в юношеские сборные Бразилии и демонстрирует результативную игру в команде U-20, из-за чего его считают одним из самых перспективных воспитанников системы «Сан-Паулу».
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