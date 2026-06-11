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  4. Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта
Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 21:28 |
836
6

Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта

Тете может перейти в украинский клуб

11 июня 2026, 21:28 |
836
6 Comments
Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете
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Донецкий «Шахтер» продолжает активно работать на бразильском рынке и уже определил новую трансферную цель.

По информации источника, украинский клуб внимательно следит за прогрессом 19-летнего вингера «Сан-Паулу» Тете. Молодой футболист в последнее время привлек к себе внимание ряда европейских команд благодаря ярким выступлениям на юношеском уровне.

Сообщается, что интерес к бразильцу также проявляет амстердамский «Аякс». Оба клуба пока находятся на стадии мониторинга и анализируют перспективы возможного трансфера.

В последнее время акции Тете заметно выросли. Футболист регулярно получает вызовы в юношеские сборные Бразилии и демонстрирует результативную игру в команде U-20, из-за чего его считают одним из самых перспективных воспитанников системы «Сан-Паулу».

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Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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0
"Возвращение Пингвинов"
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0
Тете? "Це ж було вже!"
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0
Пора бы уже перейти на новый уровень - подать заявку в чемпионат какого нибудь штата Бразилии. А иначе куда всю эту ораву девать? Надежд на увеличение лимита легов нет. Ну, или содержать всех сидящих на скамейке запасных просто так
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-1
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