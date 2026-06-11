ФОТО. «Динамо» поздравило вингера с женитьбой

11 июня 2026 года украинский вингер киевского «Динамо» Назар Волошин женился на своей девушке Елизавете Кандыбе.

«Полузащитник киевского «Динамо» и его девушка Елизавета зарегистрировали брак, расписавшись в ЗАГСе. Свадебная церемония состоится позже. ФК «Динамо» (Киев) поздравляет молодоженов, желаем им мира и согласия, долгого и счастливого совместного жизненного пути, усыпанного моментами радости, приятными сюрпризами и подарками Судьбы», – говорится в публикации клуба.

В сезоне 2025/26 Назар Волошин провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

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