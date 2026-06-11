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  4. ФОТО. Динамо поздравило вингера с женитьбой
Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 19:52 |
316
0

ФОТО. Динамо поздравило вингера с женитьбой

Назар Волошин узаконил свои отношения с Елизаветой Кандыбой

11 июня 2026, 19:52 |
316
0
ФОТО. Динамо поздравило вингера с женитьбой
ФК Динамо Киев
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11 июня 2026 года украинский вингер киевского «Динамо» Назар Волошин женился на своей девушке Елизавете Кандыбе.

«Полузащитник киевского «Динамо» и его девушка Елизавета зарегистрировали брак, расписавшись в ЗАГСе. Свадебная церемония состоится позже. ФК «Динамо» (Киев) поздравляет молодоженов, желаем им мира и согласия, долгого и счастливого совместного жизненного пути, усыпанного моментами радости, приятными сюрпризами и подарками Судьбы», – говорится в публикации клуба.

В сезоне 2025/26 Назар Волошин провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

ФОТО. «Динамо» поздравило вингера с женитьбой

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Елизавета Кандыба Назар Волошин (Динамо) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев фото свадьба lifestyle
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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