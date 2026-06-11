Безумный контракт. Известно, где может продолжить карьеру Леау

Турецкий «Галатасарай» интересуется португальским левым вингером итальянского «Милана» Рафаэлем Леау, сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, чемпионы Суперлиги готовы начать переговоры с 27-летним футболистом и хотят предложить ему 4-летний контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

При этом сам игрок хочет продолжить карьеру в АПЛ.

В сезоне 2025/26 Рафаэль Леау провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее Рафаэль Леау объявил об уходе из «Милана».