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  4. Безумный контракт. Известно, где может продолжить карьеру Леау
Италия
11 июня 2026, 22:59 |
265
0

Безумный контракт. Известно, где может продолжить карьеру Леау

Рафаэлем интересуется Галатасарай

11 июня 2026, 22:59 |
265
0
Безумный контракт. Известно, где может продолжить карьеру Леау
Getty Images/Global Images Ukraine
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Турецкий «Галатасарай» интересуется португальским левым вингером итальянского «Милана» Рафаэлем Леау, сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, чемпионы Суперлиги готовы начать переговоры с 27-летним футболистом и хотят предложить ему 4-летний контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

При этом сам игрок хочет продолжить карьеру в АПЛ.

В сезоне 2025/26 Рафаэль Леау провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее Рафаэль Леау объявил об уходе из «Милана».

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Милан трансферы трансферы Серии A Рафаэл Леау чемпионат Турции по футболу Галатасарай
Дмитрий Вус Источник: Николо Скира
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