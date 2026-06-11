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Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 19:08 | Обновлено 11 июня 2026, 19:09
152
0

Защитник Зари: «У нас были все шансы бороться за места в еврокубках»

Габриэль Эскинья не слишком доволен результатом.

11 июня 2026, 19:08 | Обновлено 11 июня 2026, 19:09
152
0
Защитник Зари: «У нас были все шансы бороться за места в еврокубках»
ФК Заря. Габриэль Эскинья
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Центральный защитник «Зари» Габриэль Эскинья подвел итоги сезона для себя и команды.

– Насколько итоговое место в таблице говорит о потенциале и уровне игры команды?

– Не хочется говорить банальные слова, но уверен – мы могли быть лучше. У нас были все шансы бороться за места в еврокубках. За те места, где должна быть «Заря». Но где-то теряли очки. Нам не всегда хватало концентрации, особенно в начале и в концовке матчей. Нужно работать над этим аспектом игры.

– На старте чемпионата ты почти не играл. Большинство матчей второй половины сезона провел в стартовом составе. В какой момент ты почувствовал, что тренерский штаб начал больше тебе доверять?

– В стартовых турах чемпионата было сложно, потому что я не играл. Но и Виктор Скрипник, и другие тренеры всегда поддерживали меня, разговаривали со мной. В итоге тренерский штаб поверил в меня, после чего появилась уверенность в собственных силах. К тому же команда в целом помогает мне прогрессировать и расти как игроку.

– Как ты поддерживал мотивацию, когда не получал достаточного игрового времени?

– Хороший вопрос. Были периоды, когда психологически было сложно. Но моя семья всегда была рядом, помогала мне, команда поддерживала, тренерский штаб, как я уже говорил выше.

Иногда я с некоторыми игроками команды оставались после тренировки, дорабатывали, старались вместе становиться лучше.

– Ты уже долгое время в Украине. Что было самым сложным в адаптации к украинскому футболу?

– Конечно, сложно привыкнуть к войне. Желаю Украине скорейшего мира. Клуб, персонал, игроки – все дали мне спокойствие. Я понимал, что не один в такой сложной ситуации.

Многие иностранцы говорят, что есть языковой барьер. У меня его не было. В команде много балканцев, мы помогали друг другу. В целом коллектив в «Заре» классный, все относятся с уважением и всегда готовы помочь. Сейчас я уже понимаю практически все слова и готов прогрессировать дальше.

– Что, на твой взгляд, изменилось в команде весной?

– Мы выросли вместе как команда. Во всех смыслах. Стали лучше понимать друг друга на поле, знаем, что нужно делать. Больше привыкли друг к другу. Отдельное спасибо болельщикам, которые всегда нас поддерживают – и дома, и на выезде.

– Какие личные цели ставишь себе на следующий сезон?

– Чтобы становиться лучше, нужно прогрессировать. Хочется чаще играть, набирать форму. Для этого буду прикладывать максимум усилий. Если говорить о команде в целом, то, конечно, наше итоговое место в таблице – не то, которое должно быть. Такой клуб, как «Заря», должен бороться за самые высокие места.

– Как проводишь отпуск?

– Во время чемпионата редко бываю со своими близкими. Поэтому вместе с семьей нахожусь в Хорватии на море. Там и планирую быть практически до окончания отпуска.

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Габриэл Эскинья Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: ФК Заря Луганск
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