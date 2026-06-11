Амбициозный новичок Первой лиги определился с планами на межсезонье
Чемпион Второй лиги будет иметь один из кратчайших отпусков среди украинских команд
Как уже сообщал Sport.ua, «Куликов-Белка» начнет подготовку к своему третьему сезону на профессиональном уровне 22 июня. Во время сборов команда Сергея Атласюка, бывшего помощника Мирона Маркевича в «Карпатах», будет работать на домашних объектах в Куликове и Нижней Белке.
На период межсезонья запланировано семь контрольных матчей:
- 27 июня – соперник уточняется;
- 1 июля – «Пробой» – «Куликов-Белка»;
- 4 июля – «Куликов-Белка» – «Вильхивцы»;
- 8 июля – «Куликов-Белка» – «Рух»;
- 11 июля – «Карпаты» U-21 – «Куликов-Белка»;
- 15 июля – «Куликов-Белка» – «Феникс-Мариуполь»;
- 18 июля – «Куликов-Белка» – «Агробизнес».
Ранее Sport.ua сообщал, что в преддверии дебюта в Первой лиге клуб из Львовской области продлил контракты с рядом опытных футболистов, среди которых и капитан команды.
В настоящее время руководство клуба, в том числе спортивный директор, бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Василий Кардаш, работает над привлечением нескольких новичков, которые должны усилить ФК «Куликов-Белка» накануне дебюта на высшем уровне.
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