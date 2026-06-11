Амбициозный новичок Первой лиги определился с планами на межсезонье

Как уже сообщал Sport.ua, «Куликов-Белка» начнет подготовку к своему третьему сезону на профессиональном уровне 22 июня. Во время сборов команда Сергея Атласюка, бывшего помощника Мирона Маркевича в «Карпатах», будет работать на домашних объектах в Куликове и Нижней Белке.

На период межсезонья запланировано семь контрольных матчей:

27 июня – соперник уточняется;

1 июля – «Пробой» – «Куликов-Белка»;

4 июля – «Куликов-Белка» – «Вильхивцы»;

8 июля – «Куликов-Белка» – «Рух»;

11 июля – «Карпаты» U-21 – «Куликов-Белка»;

15 июля – «Куликов-Белка» – «Феникс-Мариуполь»;

18 июля – «Куликов-Белка» – «Агробизнес».

Ранее Sport.ua сообщал, что в преддверии дебюта в Первой лиге клуб из Львовской области продлил контракты с рядом опытных футболистов, среди которых и капитан команды.

В настоящее время руководство клуба, в том числе спортивный директор, бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Василий Кардаш, работает над привлечением нескольких новичков, которые должны усилить ФК «Куликов-Белка» накануне дебюта на высшем уровне.