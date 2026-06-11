Тренер клуба Первой лиги рассказал, какие новички приедут на просмотр

20 июня десятая команда Первой лиги выйдет из отпуска и приступит к подготовке к сезону 2026/27. Собирается ли «Виктория» летом приглашать новых футболистов, Sport.ua рассказал наставник сумчан Владимир Романенко.

«Да, планируем. Уже есть договоренность с тремя игроками, которые приедут на просмотр. Но фамилии пока не афишируем», – сказал наставник «Виктории».

Наш корреспондент попытался узнать, из каких клубов приедут потенциальные новички.

«Финансовые запросы игроков Премьер-лиги на данный момент мы не удовлетворяем. Поэтому в большинстве своем это будут игроки из Первой и Второй лиги. Пока все полевые, но если появится хороший вариант на позицию вратаря, мы ее тоже рассмотрим», – добавил Романенко.

Ранее Sport.ua сообщал, что два игрока «Виктории» отправятся на просмотр в клубы УПЛ.