Тренер клуба Первой лиги рассказал, какие новички приедут на просмотр
Сумская «Виктория» работает над усилением состава
20 июня десятая команда Первой лиги выйдет из отпуска и приступит к подготовке к сезону 2026/27. Собирается ли «Виктория» летом приглашать новых футболистов, Sport.ua рассказал наставник сумчан Владимир Романенко.
«Да, планируем. Уже есть договоренность с тремя игроками, которые приедут на просмотр. Но фамилии пока не афишируем», – сказал наставник «Виктории».
Наш корреспондент попытался узнать, из каких клубов приедут потенциальные новички.
«Финансовые запросы игроков Премьер-лиги на данный момент мы не удовлетворяем. Поэтому в большинстве своем это будут игроки из Первой и Второй лиги. Пока все полевые, но если появится хороший вариант на позицию вратаря, мы ее тоже рассмотрим», – добавил Романенко.
Ранее Sport.ua сообщал, что два игрока «Виктории» отправятся на просмотр в клубы УПЛ.
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