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Украина. Первая лига
11 июня 2026, 18:22 | Обновлено 11 июня 2026, 18:25
1054
0

Тренер клуба Первой лиги рассказал, какие новички приедут на просмотр

Сумская «Виктория» работает над усилением состава

11 июня 2026, 18:22 | Обновлено 11 июня 2026, 18:25
1054
0
Тренер клуба Первой лиги рассказал, какие новички приедут на просмотр
ФК Виктория Сумы
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20 июня десятая команда Первой лиги выйдет из отпуска и приступит к подготовке к сезону 2026/27. Собирается ли «Виктория» летом приглашать новых футболистов, Sport.ua рассказал наставник сумчан Владимир Романенко.

«Да, планируем. Уже есть договоренность с тремя игроками, которые приедут на просмотр. Но фамилии пока не афишируем», – сказал наставник «Виктории».

Наш корреспондент попытался узнать, из каких клубов приедут потенциальные новички.

«Финансовые запросы игроков Премьер-лиги на данный момент мы не удовлетворяем. Поэтому в большинстве своем это будут игроки из Первой и Второй лиги. Пока все полевые, но если появится хороший вариант на позицию вратаря, мы ее тоже рассмотрим», – добавил Романенко.

Ранее Sport.ua сообщал, что два игрока «Виктории» отправятся на просмотр в клубы УПЛ.

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инсайд чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины трансферы Виктория Сумы Владимир Романенко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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