Два игрока Виктории отправятся на просмотр в клубы УПЛ
Лидеры сумчан могут пойти на повышение
Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Максим Сасовский и нападающий Максим Евпак этим летом получат шанс сменить Первую лигу на высший дивизион.
«Сасовский и Евпак едут на просмотр в клубы Премьер-лиги. Если там не срастется, то вернутся обратно в «Викторию», – рассказал Sport.ua наставник сумчан Владимир Романенко.
В минувшем сезоне Первой лиги 24-летний Сасовский провел 30 матчей (5 – с капитанской повязкой), забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
На счету 23-летнего Евпака – 29 матчей, 5 голов и 4 ассиста. По нашей информации, интерес к форварду проявляют «Эпицентр» и «Оболонь».
Также Владимир Романенко сообщил, что открытым остается вопрос относительно продления контракта с центральным защитником Юрием Дудником, племянником и тезкой спортивного директора «Зари».
«Ведем переговоры», – сказал тренер.
В завершившемся чемпионате 23-летний Дудник сыграл за «Викторию» 14 матчей.
По итогам сезона-2025/26 сумская команда заняла 10-е место в Первой лиге.
Ранее Sport.ua сообщал о подписании «Викторией» нового контракта со старожилом Первой лиги.
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