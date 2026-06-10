Два игрока Виктории отправятся на просмотр в клубы УПЛ

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Максим Сасовский и нападающий Максим Евпак этим летом получат шанс сменить Первую лигу на высший дивизион.

«Сасовский и Евпак едут на просмотр в клубы Премьер-лиги. Если там не срастется, то вернутся обратно в «Викторию», – рассказал Sport.ua наставник сумчан Владимир Романенко.

В минувшем сезоне Первой лиги 24-летний Сасовский провел 30 матчей (5 – с капитанской повязкой), забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

На счету 23-летнего Евпака – 29 матчей, 5 голов и 4 ассиста. По нашей информации, интерес к форварду проявляют «Эпицентр» и «Оболонь».

Также Владимир Романенко сообщил, что открытым остается вопрос относительно продления контракта с центральным защитником Юрием Дудником, племянником и тезкой спортивного директора «Зари».

«Ведем переговоры», – сказал тренер.

В завершившемся чемпионате 23-летний Дудник сыграл за «Викторию» 14 матчей.

По итогам сезона-2025/26 сумская команда заняла 10-е место в Первой лиге.

Ранее Sport.ua сообщал о подписании «Викторией» нового контракта со старожилом Первой лиги.