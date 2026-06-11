Готовы выложить 5 млн. Полесье нацелилось на опорника из чемпионата Австрии
Абубакр Барри может перебраться в УПЛ
«Полесье» сделало предложение «Аустрии» по поводу гамбійского полузащитника Абубакра Барри.
По информации австрийского Krone, «волки» готовы заплатить за игрока от 4,5 до 5 миллионов евро.
Самому футболисту «Полесье» предлагает солидные финансовые условия и готово увеличить его зарплату в Австрии в четыре раза.
Также в СМИ появлялись слухи о заинтересованности в Барри со стороны английских «Сток Сити», «Лидса», «Халла» и «Оксфорда» и австрийского «Зальцбурга».
В прошлом сезоне Абубакр сыграл 33 матча за «Аустрию», в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Полесье» планирует попрощаться с украинцем, который не нужен Ротаню.
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