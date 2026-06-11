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  4. Готовы выложить 5 млн. Полесье нацелилось на опорника из чемпионата Австрии
Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 18:11 | Обновлено 11 июня 2026, 18:14
449
0

Готовы выложить 5 млн. Полесье нацелилось на опорника из чемпионата Австрии

Абубакр Барри может перебраться в УПЛ

11 июня 2026, 18:11 | Обновлено 11 июня 2026, 18:14
449
0
Готовы выложить 5 млн. Полесье нацелилось на опорника из чемпионата Австрии
Аустрия. Абубакр Барри
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«Полесье» сделало предложение «Аустрии» по поводу гамбійского полузащитника Абубакра Барри.

По информации австрийского Krone, «волки» готовы заплатить за игрока от 4,5 до 5 миллионов евро.

Самому футболисту «Полесье» предлагает солидные финансовые условия и готово увеличить его зарплату в Австрии в четыре раза.

Также в СМИ появлялись слухи о заинтересованности в Барри со стороны английских «Сток Сити», «Лидса», «Халла» и «Оксфорда» и австрийского «Зальцбурга».

В прошлом сезоне Абубакр сыграл 33 матча за «Аустрию», в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Полесье» планирует попрощаться с украинцем, который не нужен Ротаню.

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Иван Чирко Источник: Kronen Zeitung
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