Готовы выложить 5 млн. Полесье нацелилось на опорника из чемпионата Австрии

«Полесье» сделало предложение «Аустрии» по поводу гамбійского полузащитника Абубакра Барри.

По информации австрийского Krone, «волки» готовы заплатить за игрока от 4,5 до 5 миллионов евро.

Самому футболисту «Полесье» предлагает солидные финансовые условия и готово увеличить его зарплату в Австрии в четыре раза.

Также в СМИ появлялись слухи о заинтересованности в Барри со стороны английских «Сток Сити», «Лидса», «Халла» и «Оксфорда» и австрийского «Зальцбурга».

В прошлом сезоне Абубакр сыграл 33 матча за «Аустрию», в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Полесье» планирует попрощаться с украинцем, который не нужен Ротаню.