Германия11 июня 2026, 16:12 | Обновлено 11 июня 2026, 17:03
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Украинский полузащитник подписал контракт с Боруссией Менхенгладбах
Соглашение между немецким клубом и Иваном Нагайцем рассчитано на три года
11 июня 2026, 16:12 | Обновлено 11 июня 2026, 17:03
636
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Украинский полузащитник Иван Нагаец подписал контракт с менхенгладбахской «Боруссией». Об этом сообщает агент игрока Алекс Великих.
По информации источника, срок соглашения между немецким клубом и 14-летним футболистом рассчитан на 3 сезона.
С июня 2025 года Иван Нагаец представляет цвета менхенгладбахского клуба – сейчас он играет в команде U-16. Также Нагаец уже успел дебютировать в составе сборной Украины U-15.
Ранее сообщалось о том, что Ефим Конопля стал игроком «Боруссии» М.
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