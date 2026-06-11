Украинский полузащитник подписал контракт с Боруссией Менхенгладбах

Украинский полузащитник Иван Нагаец подписал контракт с менхенгладбахской «Боруссией». Об этом сообщает агент игрока Алекс Великих.

По информации источника, срок соглашения между немецким клубом и 14-летним футболистом рассчитан на 3 сезона.

С июня 2025 года Иван Нагаец представляет цвета менхенгладбахского клуба – сейчас он играет в команде U-16. Также Нагаец уже успел дебютировать в составе сборной Украины U-15.

Ранее сообщалось о том, что Ефим Конопля стал игроком «Боруссии» М.