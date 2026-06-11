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Германия
11 июня 2026, 16:12 | Обновлено 11 июня 2026, 17:03
636
0

Украинский полузащитник подписал контракт с Боруссией Менхенгладбах

Соглашение между немецким клубом и Иваном Нагайцем рассчитано на три года

11 июня 2026, 16:12 | Обновлено 11 июня 2026, 17:03
636
0
Украинский полузащитник подписал контракт с Боруссией Менхенгладбах
Иван Нагаец
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Украинский полузащитник Иван Нагаец подписал контракт с менхенгладбахской «Боруссией». Об этом сообщает агент игрока Алекс Великих.

По информации источника, срок соглашения между немецким клубом и 14-летним футболистом рассчитан на 3 сезона.

С июня 2025 года Иван Нагаец представляет цвета менхенгладбахского клуба – сейчас он играет в команде U-16. Также Нагаец уже успел дебютировать в составе сборной Украины U-15.

Ранее сообщалось о том, что Ефим Конопля стал игроком «Боруссии» М.

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Даниил Кирияка Источник: Facebook
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