29 мая 2026, 11:27 | Обновлено 29 мая 2026, 11:30
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М подтвердила трансфер защитника сборной Украины

Ефим Конопля перейдет из донецкого «Шахтера» в чемпионат Германии на правах свободного агента

ФК Боруссия Менхенгладбах. Ефим Конопля

Представитель Бундеслиги – «Боруссия» Менхенгладбах – официально подтвердила трансфер защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли.

Стороны договорились о сотрудничестве до 30 июня 2029 года. К немецкой команде 26-летний футболист присоединится на правах свободного агента.

«Ефим – физически сильный и целеустремленный крайний защитник, – сказал спортивный директор Рувен Шрёдер. – «Будучи постоянным игроком основного состава украинских чемпионов, регулярно выступая за сборную и участвуя в матчах Лиги чемпионов, он обладает богатым опытом и лидерскими качествами».

«Я очень рад присоединиться к «Боруссии», – признался Конопля. – «Это очень большой клуб с долгой историей и невероятной фанатской базой.

Сейчас я испытываю множество эмоций, которые не могу объяснить. Потребуется несколько дней, чтобы всё это осмыслить. Но я определенно с нетерпением жду прекрасного времени в «Боруссии».

Конопля провел в общей сложности 114 официальных матчей за донецкий «Шахтер», забив семь голов и отдав 15 результативных передач. За это время защитник трижды выигрывал чемпионат Украины, дважды – Кубок Украины и один Суперкубок.

Николай Тытюк Источник: ФК Боруссия Менхенгладбах
