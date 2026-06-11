Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья СНИГУР: «Впервые в карьере я играла один матч два дня»
WTA
11 июня 2026, 15:43 | Обновлено 11 июня 2026, 16:49
260
0

Дарья СНИГУР: «Впервые в карьере я играла один матч два дня»

Флеш-интервью украинской теннисистки после победы над Удварди в Хертогенбосе

11 июня 2026, 15:43 | Обновлено 11 июня 2026, 16:49
260
0
Дарья СНИГУР: «Впервые в карьере я играла один матч два дня»
Дарья Снигур
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Дарья Снигур провела флеш-интервью после победы над Панной Удварди в 1/8 финала турнира WTA 250 в Хертогенбосе:

– Это было действительно сложный матч. Панна играла очень хорошо, но, я думаю, что сегодня эти три гейма я отыграла немного лучше.

– Повлияли ли погода и условия на ваш успех?

– Да, сегодня было лучше. Вчера мы играли вечером и, по моему мнению, условия сегодня были лучше.

– Как это для вас начинать матч с такого счета?

– Похоже, впервые в карьере я играла один матч два дня. Что-то новое в моей жизни. Я старалась делать все лучше, играть очко за очком – и это сработало. Я рада буду сыграть свой первый четвертьфинал на траве.

– Как будто, вы не верите, что прошли дальше?

– Я верю. Я работала много дома. Все хорошо.

– Рада вас видеть в следующем раунде!

– Слава Украине!

В четвертьфинале Хертогенбоса Снигур поборется с представительницей США Робин Монтгомери, которая стартовала с квалификации и уже выиграла четыре матча.

По теме:
Даяна Ястремская – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Снигур совершила камбек после перерыва и вышла в четвертьфинал Хертогенбоса
Дарья Снигур – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур WTA Хертогенбос Панна Удварди
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Футбол | 11 июня 2026, 05:32 1
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал

Украинец готов покинуть клуб

Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу на чемпионате мира
Футбол | 11 июня 2026, 12:27 5
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу на чемпионате мира
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу на чемпионате мира

Самые высокие шансы на победу имеет сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте

Матч Снигур в Хертогенбосе перенесен на следующий день. Дарье нужен камбек
Теннис | 10.06.2026, 20:35
Матч Снигур в Хертогенбосе перенесен на следующий день. Дарье нужен камбек
Матч Снигур в Хертогенбосе перенесен на следующий день. Дарье нужен камбек
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Футбол | 11.06.2026, 08:30
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Бокс | 11.06.2026, 10:12
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
10.06.2026, 02:35
Волейбол
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
11.06.2026, 14:50 6
Футбол
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 49
Футбол
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
10.06.2026, 11:44 21
Футбол
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
10.06.2026, 10:58 42
Футбол
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
10.06.2026, 06:23 7
Футбол
Действующая чемпионка выбила Саккари в 1/16 финала на WTA 500 в Лондоне
Действующая чемпионка выбила Саккари в 1/16 финала на WTA 500 в Лондоне
09.06.2026, 20:23 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем