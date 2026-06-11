Дарья СНИГУР: «Впервые в карьере я играла один матч два дня»
Флеш-интервью украинской теннисистки после победы над Удварди в Хертогенбосе
Украинская теннисистка Дарья Снигур провела флеш-интервью после победы над Панной Удварди в 1/8 финала турнира WTA 250 в Хертогенбосе:
– Это было действительно сложный матч. Панна играла очень хорошо, но, я думаю, что сегодня эти три гейма я отыграла немного лучше.
– Повлияли ли погода и условия на ваш успех?
– Да, сегодня было лучше. Вчера мы играли вечером и, по моему мнению, условия сегодня были лучше.
– Как это для вас – начинать матч с такого счета?
– Похоже, впервые в карьере я играла один матч два дня. Что-то новое в моей жизни. Я старалась делать все лучше, играть очко за очком – и это сработало. Я рада буду сыграть свой первый четвертьфинал на траве.
– Как будто, вы не верите, что прошли дальше?
– Я верю. Я работала много дома. Все хорошо.
– Рада вас видеть в следующем раунде!
– Слава Украине!
В четвертьфинале Хертогенбоса Снигур поборется с представительницей США Робин Монтгомери, которая стартовала с квалификации и уже выиграла четыре матча.
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