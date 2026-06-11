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  4. Мексика – ЮАР. Прогноз Александра Шовковского на матч-открытие ЧМ-2026
Чемпионат мира
11 июня 2026, 16:23 |
135
0

Мексика – ЮАР. Прогноз Александра Шовковского на матч-открытие ЧМ-2026

Экс-игрок и тренер Динамо, амбассадор betking – о предстоящем поединке на мундиале

11 июня 2026, 16:23 |
135
0
Мексика – ЮАР. Прогноз Александра Шовковского на матч-открытие ЧМ-2026
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Бывший игрок и тренер Динамо, амбассадор betking Александр Шовковский поделился прогнозом на матч-открытие ЧМ-2026 между сборными Мексики и ЮАР (22:00).

Ровно 16 лет назад сборные Мексики и ЮАР открывали чемпионат мира, который проходил на юге Африки, и тогда была зафиксирована ничья. Сейчас турнир принимает Северная Америка, и в третий раз он пройдет на мексиканских полях, где эта команда выступает привычно сильно – два четвертьфинала в 1970 и 1986 годах, а это лучшие результаты в истории сборной. Да и в целом Мексика зарекомендовала себя как крепкий турнирный боец, лишь на прошлом чемпионате мира впервые за семь турниров не сумев выйти из группы.

В отличие от многих участников чемпионата мира, команда Хавьера Агирре очень активно проводила спарринги и показала хорошие результаты: шесть побед при двух ничьих в 2026 году. Не удалось обыграть только грандов – Португалию с Бельгией. А в «генеральной репетиции» 5 июня были биты сербы – 5:1.

К отсутствию недавнего лидера Ирвинга Лосано сборная Мексики уже адаптировалась, и сегодня на первый план выходят Брайан Гутьеррес с Эдсоном Альваресом. «Ацтеки» хороши в созидании, любят и умеют играть первым номером.

Сборная ЮАР в четвертый раз участвует в чемпионате мира и снова может просто «на других посмотреть», ведь пока «Бафана Бафана» из группы ни разу не смогла выйти, даже на домашнем турнире с четырьмя очками в активе. ЮАР – победитель отборочной группы в Африке (18 очков в 10 турах) благодаря минимальному отрыву от Нигерии и Бенина. Футболисты Уго Брооса предпочитают играть от (ненадежной) обороны. Сборная из Южной Африки не может похвастаться звездами, ведь два десятка игроков из заявки представляют местный чемпионат.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

Команда ЮАР зимой играла на Кубке Африки, где вышла из группы после побед над Анголой и Зимбабве, а в плей-офф сразу вылетела. В пяти спаррингах 2026 года полное отсутствие побед при том, что в соперниках были совсем не элитные коллективы.

Лишь с одним исключением в 2022 году, хозяева чемпионатов мира не проигрывали в матче-открытия. Сегодня Мексика имеет все шансы снова сыграть результативно и взять очки. Небольшим перевесом для принимающей стороны будет игра на высоте 2200 метров над уровнем моря, что непривычно для противника.

И последние матчи открытия мундиалей, и очные поединки Мексики и ЮАР получаются весьма результативными со средним количеством голов под четыре. Вполне возможно, что сегодня подопечные Хавьера Агирре победят с хорошим запасом, но это старт турнира, и волнение может сыграть с футболистами злую шутку.

А вот минимум два гола в ворота ЮАР мексиканцы уж точно должны забить. Мой выбор: «Мексика Тотал голов» больше 1,5 за 1.71 на betking.

Прогноз Александра Шовковского
Мексика
11 июня 2026 -
22:00
ЮАР
Индивидуальный тотал Мексики больше 1.5 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Шовковский
Александр Шовковский Sport.ua
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