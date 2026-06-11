«Он хочет это». Президент Трабзонспора – о проблеме с переходом Цыганкова

Президент турецкого «Трабзонспора» Эртугрул Доган подтвердил информацию о попытке подписать украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова.

«Это игрок, который нравится нашему тренеру. Мы ведем переговоры с ним. Пока ситуация такова, что игрок хочет остаться в Испании. Нам следует убедить его, объяснив особенности города. Но мы не настаиваем на подписании какого-нибудь конкретного игрока», – цитирует Догана Takagazete.

Контракт Цыганкова с «Жироной», которая в следующем сезоне будет выступать в Сегунде, рассчитан до лета 2027 года. В соглашении украинца с испанским клубом прописана клаусула в размере 30 млн евро.

Сообщалось, что Цыганков провел переговоры с двумя клубами.