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Турция
11 июня 2026, 14:46 | Обновлено 11 июня 2026, 14:57
395
0

«Он хочет это». Президент Трабзонспора – о проблеме с переходом Цыганкова

Украинец может продолжить карьеру в Турции

11 июня 2026, 14:46 | Обновлено 11 июня 2026, 14:57
395
0
«Он хочет это». Президент Трабзонспора – о проблеме с переходом Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Президент турецкого «Трабзонспора» Эртугрул Доган подтвердил информацию о попытке подписать украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова.

«Это игрок, который нравится нашему тренеру. Мы ведем переговоры с ним. Пока ситуация такова, что игрок хочет остаться в Испании. Нам следует убедить его, объяснив особенности города. Но мы не настаиваем на подписании какого-нибудь конкретного игрока», – цитирует Догана Takagazete.

Контракт Цыганкова с «Жироной», которая в следующем сезоне будет выступать в Сегунде, рассчитан до лета 2027 года. В соглашении украинца с испанским клубом прописана клаусула в размере 30 млн евро.

Сообщалось, что Цыганков провел переговоры с двумя клубами.

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чемпионат Турции по футболу чемпионат Испании по футболу Сегунда трансферы Трабзонспор Жирона Виктор Цыганков
Антон Романенко Источник: Taka Gazetesi
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