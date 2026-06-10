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  4. Источник: Цыганков провел переговоры с двумя клубами
Испания
10 июня 2026, 23:12 |
1201
0

Источник: Цыганков провел переговоры с двумя клубами

На украинского вингера есть титулованный претендент

10 июня 2026, 23:12 |
1201
0
Источник: Цыганков провел переговоры с двумя клубами
Getty Images/Global Images Ukraine
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Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков имеет несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает AS.

По информации источника, подписать 28-летнего игрока хотят «Эспаньол», амстердамский «Аякс» и турецкий «Трабзонспор». Первые два клуба уже даже провели переговоры с украинцем.

В «Аяксе» видеть Цыганкова хочет новый главный тренер команды Мичел, с которым Виктор работал в «Жироне». Сам же вингер отдает предпочтение продолжению карьеры в испанской Ла Лиге.

Ранее в Турции раскрыли детали трансфера Цыганкова.

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Эспаньол трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги Аякс Трабзонспор чемпионат Турции по футболу чемпионат Нидерландов по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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