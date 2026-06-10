Источник: Цыганков провел переговоры с двумя клубами

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков имеет несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает AS.

По информации источника, подписать 28-летнего игрока хотят «Эспаньол», амстердамский «Аякс» и турецкий «Трабзонспор». Первые два клуба уже даже провели переговоры с украинцем.

В «Аяксе» видеть Цыганкова хочет новый главный тренер команды Мичел, с которым Виктор работал в «Жироне». Сам же вингер отдает предпочтение продолжению карьеры в испанской Ла Лиге.

Ранее в Турции раскрыли детали трансфера Цыганкова.