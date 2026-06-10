Испания10 июня 2026, 23:12 |
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Источник: Цыганков провел переговоры с двумя клубами
На украинского вингера есть титулованный претендент
10 июня 2026, 23:12 |
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Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков имеет несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает AS.
По информации источника, подписать 28-летнего игрока хотят «Эспаньол», амстердамский «Аякс» и турецкий «Трабзонспор». Первые два клуба уже даже провели переговоры с украинцем.
В «Аяксе» видеть Цыганкова хочет новый главный тренер команды Мичел, с которым Виктор работал в «Жироне». Сам же вингер отдает предпочтение продолжению карьеры в испанской Ла Лиге.
Ранее в Турции раскрыли детали трансфера Цыганкова.
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