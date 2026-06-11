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  4. Бенфика определилась с вратарем, который может заменить Трубина
Португалия
11 июня 2026, 13:47 |
311
0

Бенфика определилась с вратарем, который может заменить Трубина

Лиссабонский клуб может провести переговоры с «Фиорентиной» о трансфере Давида де Хеа

11 июня 2026, 13:47 |
311
0
Бенфика определилась с вратарем, который может заменить Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид де Хеа
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Голкипер итальянской «Фиорентины» и бывший футболист сборной Испании Давид де Хеа может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил Transfer Radar.

В услугах опытного 35-летнего вратаря заинтересована лиссабонская «Бенфика», которая может потерять кипера сборной Украины Анатолия Трубина после сезона 2025/26.

Украинец привлек внимание некоторых клубов из Английской Премьер-лиги – «орлы» не будут препятствовать трансферу Трубина, если получат привлекательное финансовое предложение.

«Бенфика» считает де Хеа идеальным кандидатом, который сможет усилить стартовый состав и успешно заменить украинца. Лиссабонский клуб готов к переговорам о трансфере испанца.

Давид провел 46 матчей в сезоне за «Фиорентину», в которых пропустил 59 мячей и 13 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость испанца составляет 3,5 млн евро.

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Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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