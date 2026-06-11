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Испания
11 июня 2026, 13:22 | Обновлено 11 июня 2026, 13:52
812
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В Испании восхищаются украинцем, который подписал контракт с Барселоной

Атакующий полузащитник Артем Рыбак является одним из самих ярких игроков академии «блаугранас»

11 июня 2026, 13:22 | Обновлено 11 июня 2026, 13:52
812
2 Comments
В Испании восхищаются украинцем, который подписал контракт с Барселоной
ФК Барселона. Артем Рыбак
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Талантливый 16-летний украинский футболист Артем Рыбак подписал первый профессиональный контракт с испанской «Барселоной», в структуре которой находится с 2022 года.

Испанские журналисты и аналитики оценили перспективы полузащитника, который привлек внимание своей яркой и уверенной игрой, неоднократно помогая каталонскому клубу побеждать на престижных турнирах:

«Артем – застенчивый, но очень благородный парень. После четырех лет в Барселоне он идеально адаптировался к каталонской жизни. Все товарищи по команде говорят о нем с большим уважением из-за его поведения и ценностей.

Талант украинца базируется не только на невероятной технике: Артем великолепен в принятии решений. Он редко ошибается, очень умен в занятии пространства между защитниками, чтобы отдать последний пас.

Создание моментов – одна из его сильных сторон, но он также имеет широкий арсенал атакующих действий. Сильный дриблер с мощным ударом и один из самых больших талантов «Барселоны», настоящая украинская жемчужина.

Поколение 2010 года переполнено талантами, но Артем Рыбак – самый яркий из всех, кто стремится приблизиться к успехам поколения, где играли Ламин Ямаль и Пау Кубарси», – отметили в Испании.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Артем Рыбак продление контракта
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Цей пацан має перспективу , аби тільки його не було втрачено для нашої Збірної .
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Вообще поколение это не шляхэтнэ,а шлюхэтнэ. Ямал не даст соврать. Половина травм от таких походов.
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