В Испании восхищаются украинцем, который подписал контракт с Барселоной

Талантливый 16-летний украинский футболист Артем Рыбак подписал первый профессиональный контракт с испанской «Барселоной», в структуре которой находится с 2022 года.

Испанские журналисты и аналитики оценили перспективы полузащитника, который привлек внимание своей яркой и уверенной игрой, неоднократно помогая каталонскому клубу побеждать на престижных турнирах:

«Артем – застенчивый, но очень благородный парень. После четырех лет в Барселоне он идеально адаптировался к каталонской жизни. Все товарищи по команде говорят о нем с большим уважением из-за его поведения и ценностей.

Талант украинца базируется не только на невероятной технике: Артем великолепен в принятии решений. Он редко ошибается, очень умен в занятии пространства между защитниками, чтобы отдать последний пас.

Создание моментов – одна из его сильных сторон, но он также имеет широкий арсенал атакующих действий. Сильный дриблер с мощным ударом и один из самых больших талантов «Барселоны», настоящая украинская жемчужина.

Поколение 2010 года переполнено талантами, но Артем Рыбак – самый яркий из всех, кто стремится приблизиться к успехам поколения, где играли Ламин Ямаль и Пау Кубарси», – отметили в Испании.