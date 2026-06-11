Евгений Селезнев рассказал, перейдет ли Довбик в Трабзонспор

Экс-нападающий «Шахтера», «Днепра» и ряда других клубов Евгений Селезнев прокомментировал потенциальный трансфер форварда «Ромы» Артема Довбика в «Трабзонспор»:

– Как думаешь, Довбик перейдет в «Трабзонспор»?

– Я думаю, нет. Он не перейдет в «Трабзонспор»

В прошедшем сезоне Артем Довбик провел 18 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 3 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» поставил Цыганкову жесткий ультиматум.