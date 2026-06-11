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  4. Евгений Селезнев рассказал, перейдет ли Довбик в Трабзонспор
Турция
11 июня 2026, 12:06 | Обновлено 11 июня 2026, 12:16
197
0

Евгений Селезнев рассказал, перейдет ли Довбик в Трабзонспор

Экс-форвард «Шахтера» и «Днепра» в подобный переход не верит

11 июня 2026, 12:06 | Обновлено 11 июня 2026, 12:16
197
0
Евгений Селезнев рассказал, перейдет ли Довбик в Трабзонспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Экс-нападающий «Шахтера», «Днепра» и ряда других клубов Евгений Селезнев прокомментировал потенциальный трансфер форварда «Ромы» Артема Довбика в «Трабзонспор»:

– Как думаешь, Довбик перейдет в «Трабзонспор»?

– Я думаю, нет. Он не перейдет в «Трабзонспор»

В прошедшем сезоне Артем Довбик провел 18 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 3 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» поставил Цыганкову жесткий ультиматум.

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трансферы Трабзонспор трансферы Серии A Артем Довбик Рома Рим чемпионат Турции по футболу Евгений Селезнев
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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