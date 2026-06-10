Журналист: Трабзонспор поставил Цыганкову жесткий ультиматум
У Виктора есть время до пятницы
Руководство «Трабзонспора» устало от переговоров о трансфере вингера «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова.
Как сообщает известный инсайдер Гирай Качар, турецкий клуб поставил украинцу жесткий ультиматум – либо он решает вопрос о переходе в клуб до пятницы, 12 июня, либо переговоры прекращаются.
Между тем, по словам журналиста, в борьбу за Цыганкова вмешался «Эспаньол», который предлагает «Жироне» обменять украинца на своего игрока с доплатой.
Виктор играет в составе испанского клуба с 2023 года. В прошлом сезоне Цыганков забил семь голов и сделал пять ассистов в 34 матчах за «Жирону». По итогам чемпионата его команда вылетела в Сегунду.
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