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Турция
10 июня 2026, 17:39 |
681
2

Журналист: Трабзонспор поставил Цыганкову жесткий ультиматум

У Виктора есть время до пятницы

10 июня 2026, 17:39 |
681
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Журналист: Трабзонспор поставил Цыганкову жесткий ультиматум
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Руководство «Трабзонспора» устало от переговоров о трансфере вингера «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова.

Как сообщает известный инсайдер Гирай Качар, турецкий клуб поставил украинцу жесткий ультиматум – либо он решает вопрос о переходе в клуб до пятницы, 12 июня, либо переговоры прекращаются.

Между тем, по словам журналиста, в борьбу за Цыганкова вмешался «Эспаньол», который предлагает «Жироне» обменять украинца на своего игрока с доплатой.

Виктор играет в составе испанского клуба с 2023 года. В прошлом сезоне Цыганков забил семь голов и сделал пять ассистов в 34 матчах за «Жирону». По итогам чемпионата его команда вылетела в Сегунду.

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Виктор Цыганков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу чемпионат Испании по футболу Жирона Ла Лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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- Вітя, відгадаєш в якій руці сірник - гратимеш в Іспанії, ні - в Турції. Думай!
- У лівій.
- Думай, Вітя, думай...
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Ультиматум це шлях в нікуди. 
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