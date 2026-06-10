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  4. Хавбек сборной Украины был вынужден покинуть клуб из-за семейных проблем
Испания
10 июня 2026, 17:11 |
1219
3

Хавбек сборной Украины был вынужден покинуть клуб из-за семейных проблем

Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган рассказал детали о трансфере Александра Зубкова

10 июня 2026, 17:11 |
1219
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Хавбек сборной Украины был вынужден покинуть клуб из-за семейных проблем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков
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Вингер сборной Украины Александр Зубков покинул турецкий «Трабзонспор» из-за проблем в семье. Об этом сообщил президент клуба Эртугрул Доган:

Функционер сообщил, что 29-летний футболист лично сообщил о своем желании уйти, поэтому «бордово-синие» были вынуждены отпустить украинца в чемпионат Греции:

«Зубков пришел и объяснил свою ситуацию. У него были проблемы в семье. Он пришел и с уважением объяснил свою ситуацию, поэтому мы принятли решение разойтись», – рассказал Доган.

В составе турецкого клуба Зубков выступал с февраля 2025 года и провел 57 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.

После завершения сезона вингер договорился о сотрудничестве с АЕК, который стал чемпионом Греции и завоевал путевку в Лигу чемпионов 2026/27.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков Эртугрул Доган чемпионат Греции по футболу АЕК Афины трансферы
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
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Точно якийсь турок з керівництва Трабзона чпокав його дружину...
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Цікаво, чого Анна не хотіла перебиратися з Іспанії в Туреччину 
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