Хавбек сборной Украины был вынужден покинуть клуб из-за семейных проблем

Вингер сборной Украины Александр Зубков покинул турецкий «Трабзонспор» из-за проблем в семье. Об этом сообщил президент клуба Эртугрул Доган:

Функционер сообщил, что 29-летний футболист лично сообщил о своем желании уйти, поэтому «бордово-синие» были вынуждены отпустить украинца в чемпионат Греции:

«Зубков пришел и объяснил свою ситуацию. У него были проблемы в семье. Он пришел и с уважением объяснил свою ситуацию, поэтому мы принятли решение разойтись», – рассказал Доган.

В составе турецкого клуба Зубков выступал с февраля 2025 года и провел 57 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.

После завершения сезона вингер договорился о сотрудничестве с АЕК, который стал чемпионом Греции и завоевал путевку в Лигу чемпионов 2026/27.