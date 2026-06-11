Президент ФИФА: «Он один из великих. Это самое лучшее, что может произойти»
Джанни Инфантино – об участии Лионеля Месси на ЧМ-2026
Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции рассказал о важности участия легендарного Лионеля Месси в чемпионате мира 2026.
Титулованный футболист в последний раз сыграет на мундиале, поскольку его карьера постепенно подходит к завершению.
– Что означает для чемпионата мира присутствие Месси?
– Видеть аргентинскую форму на чемпионате мира – это просто невероятно. Месси? Он один из великих, и видеть всех здесь – это лучшее, что может случиться с футболом.
Аргентина подходит к предстоящему турниру в статусе действующего чемпиона мира. На мундиале 2026 аргентинцы сыграют в группе с Австрией, Иорданией и Алжиром.
Чемпионат мира 2026 года пройдет сразу в трех странах: США, Мексика и Канада. Турнир начнется 11 июня, финал – 19 июля.
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