Президент ФИФА: «Он один из великих. Это самое лучшее, что может произойти»

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции рассказал о важности участия легендарного Лионеля Месси в чемпионате мира 2026.

Титулованный футболист в последний раз сыграет на мундиале, поскольку его карьера постепенно подходит к завершению.

– Что означает для чемпионата мира присутствие Месси?

– Видеть аргентинскую форму на чемпионате мира – это просто невероятно. Месси? Он один из великих, и видеть всех здесь – это лучшее, что может случиться с футболом.

Аргентина подходит к предстоящему турниру в статусе действующего чемпиона мира. На мундиале 2026 аргентинцы сыграют в группе с Австрией, Иорданией и Алжиром.

Чемпионат мира 2026 года пройдет сразу в трех странах: США, Мексика и Канада. Турнир начнется 11 июня, финал – 19 июля.