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Чемпионат мира
11 июня 2026, 11:14 | Обновлено 11 июня 2026, 11:15
407
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Президент ФИФА: «Он один из великих. Это самое лучшее, что может произойти»

Джанни Инфантино – об участии Лионеля Месси на ЧМ-2026

11 июня 2026, 11:14 | Обновлено 11 июня 2026, 11:15
407
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Президент ФИФА: «Он один из великих. Это самое лучшее, что может произойти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино
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Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции рассказал о важности участия легендарного Лионеля Месси в чемпионате мира 2026.

Титулованный футболист в последний раз сыграет на мундиале, поскольку его карьера постепенно подходит к завершению.

– Что означает для чемпионата мира присутствие Месси?

– Видеть аргентинскую форму на чемпионате мира – это просто невероятно. Месси? Он один из великих, и видеть всех здесь – это лучшее, что может случиться с футболом.

Аргентина подходит к предстоящему турниру в статусе действующего чемпиона мира. На мундиале 2026 аргентинцы сыграют в группе с Австрией, Иорданией и Алжиром.

Чемпионат мира 2026 года пройдет сразу в трех странах: США, Мексика и Канада. Турнир начнется 11 июня, финал – 19 июля.

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Джанни Инфантино ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Месси
Андрей Витренко Источник: AS
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На прошлом тоже говорили,что последний.
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