ИНФАНТИНО: «Ни о чем не жалею. Я привык иметь дело с проблемами»

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о проблемах и скандалах перед стартом чемпионата мира 2026.

Инфантино без сомнений заявил, что не сожалеет о доверии к США как к одной из стран-хозяек турнира наряду с Канадой и Мексикой, поскольку проблемы возникают всегда.

«Сожалею ли я, что США принимают ЧМ? Нет, я ни о чем не сожалею. Я занимаюсь организацией мероприятий уже на протяжении последних 30 лет. Я привык иметь дело с проблемами. Ту пресс-конференцию, которую я провёл, вы все помните. Там проблемы были иного характера, возможно, даже более серьезные. Я чувствовал, что должен дать голос тем, кого не слышат.

Проблемы есть – это нормально для события такого масштаба. Я всегда хотел бы, чтобы проблем не было, но, что ж, с этим нам приходится работать. Часть вопросов поступает из Соединённых Штатов, часть – из Канады, часть – из Мексики. Мы работаем со всеми ними с тем же позитивным настроем. Надеемся, что сможем решить всё. Возможно, не все, но мы всё равно делаем максимум возможного», – заявил Инфантино.