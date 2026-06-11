Трансфер Владислава Ваната находится на грани срыва из-за требований Жироны

Форвард испанской «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат может провести еще один сезон в составе каталонского клуба. Об этом сообщили сразу несколько источников.

Главным претендентом на 24-летнего футболиста считался турецкий «Трабзонспор», который планировал усилить линию атаки и начал переговоры с представителем Испании.

«Бордово-синие» были вынуждены выйти из переговорного процесса из-за требований «Жироны», которая не собирается отпускать украинца меньше, чем за 23 миллиона евро.

Турецкий клуб может вернуться к идеи с подписанием Ваната, если сможет продать двух футболистов, чтобы улучшить свое финансовое положение, но такой вариант считается маловероятным.

В составе «Жироны» форвард провел 29 матчей, в которых забил десять мячей и отдал два ассиста. Контракт украинца истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.