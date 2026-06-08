Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Ваната

Испанская «Жирона» определилась с ценой, которую придется заплатить за трансфер форварда сборной Украины Владислава Ваната. Об этом сообщили несколько источников.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Вильярреал», который после завершения сезона сменит главного тренера – место Марселино с 1 июля официально займет Иньиго Перес.

Испанский специалист заинтересован в услугах Ваната, которого считает идеальным вариантом для усиления атаки. «Желтая субмарина» заняла третье место в чемпионате и завоевала путевку в Лигу чемпионов.

«Жирона» рассмотрит предложения о трансфере Ваната, но требует 23 миллиона евро плюс 15% от любой будущей продажи украинского футболиста.

Форвард перебрался в чемпионат Испании во время летнего трансферного окна из киевского «Динамо». В составе «Жироны» нападающий провел 29 матчей, в которых забил десять мячей и отдал два ассиста.