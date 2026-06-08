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Испания
08 июня 2026, 15:51 | Обновлено 08 июня 2026, 16:43
1258
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Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Ваната

В услугах 24-летнего форварда заинтересован «Вильярреал», который попал в Лигу чемпионов

08 июня 2026, 15:51 | Обновлено 08 июня 2026, 16:43
1258
2 Comments
Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Испанская «Жирона» определилась с ценой, которую придется заплатить за трансфер форварда сборной Украины Владислава Ваната. Об этом сообщили несколько источников.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Вильярреал», который после завершения сезона сменит главного тренера – место Марселино с 1 июля официально займет Иньиго Перес.

Испанский специалист заинтересован в услугах Ваната, которого считает идеальным вариантом для усиления атаки. «Желтая субмарина» заняла третье место в чемпионате и завоевала путевку в Лигу чемпионов.

«Жирона» рассмотрит предложения о трансфере Ваната, но требует 23 миллиона евро плюс 15% от любой будущей продажи украинского футболиста.

Форвард перебрался в чемпионат Испании во время летнего трансферного окна из киевского «Динамо». В составе «Жироны» нападающий провел 29 матчей, в которых забил десять мячей и отдал два ассиста.

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Жирона Владислав Ванат Вильярреал Иньиго Перес трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Fichajes.com
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Комментарии 2
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щей зароблять 5 мільйонів 
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Да ну кто в здравом уме отдаст такие деньги за Ваната . 
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