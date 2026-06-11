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Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 09:57 | Обновлено 11 июня 2026, 10:10
1073
0

Президент клуба УПЛ: «Они просто пиарятся. Меня это мало интересует»

Роман Солодаренко пояснил, если у Кудровки финансовые проблемы

11 июня 2026, 09:57 | Обновлено 11 июня 2026, 10:10
1073
0
Президент клуба УПЛ: «Они просто пиарятся. Меня это мало интересует»
ФК Кудровка. Роман Солодаренко
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Президент Кудровки Роман Солодаренко отреагировал на слухи в СМИ о больших финансовых проблемах дебютанта Украинской Премьер-лиги. Функционер ответил, не подбирая слов.

В преддверии матча с Агробизнесом в медиа писали, что в Кудровке есть финансовые трудности и задолженность перед футболистами в размере 500–600 тысяч гривен. Как эта информация соответствует реальности?

– Кто хотел через интернет сбить психологическое настроение футболистов. Но вы видели игру. На этот вопрос лучше ответила самоотдача команды. Ребята после матча говорили, что за эмблему Кудровки готовы отдать все на футбольном поле.

Если бы я ребят чем-то оскорблял, в частности, финансово, команда выглядела бы иначе. У нас с командой деловые и правильно построенные отношения. А то, что горе-блоггеры на этом пиарятся и зарабатывают брани, я даже не хочу комментировать. Меня это мало интересует, команду тоже.

Все эти вбросы перед матчем никак не повлияли ни на меня, ни на футболистов. Мы четко понимаем, что делаем, и работаем так, как должна работать футбольная команда, – сказал Солодаренко.

По итогам сезона 2025/26 ФК Кудровка смог остаться в Украинской Премьер-лиге. Клуб Романа Солодаренко в переходных матчах одолел Агробизнес.

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Роман Солодаренко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кудровка
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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