В Кудровке выбрали главного тренера на следующий сезон
Роман Солодаренко доверяет Александру Протченко
Президент «Кудровки» Роман Солодаренко высказался о будущем команды после того, как клуб сохранил место в Украинской Премьер-лиге.
– Что ждет команду дальше, какие изменения будут в составе и бюджете?
– Матч только вчера закончился. Конечно, будут изменения в команде, будет усиление, будет пересмотрен бюджет, будут поставлены задачи на следующий сезон с учетом того, что мы получили в этом сезоне. В ближайшее время соберемся с тренерским штабом, управленческим персоналом и поставим задачи. Послушаем тренера, что ему нужно для нового сезона, какое усиление, какие позиции, и сформируем задачи на следующий сезон.
– То есть вы будете продолжать сотрудничество с Александром Протченко?
– Да. Тренером в «Кудровке» на следующий сезон остается Александр Протченко.
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