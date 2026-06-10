В Кудровке выбрали главного тренера на следующий сезон

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко высказался о будущем команды после того, как клуб сохранил место в Украинской Премьер-лиге.

– Что ждет команду дальше, какие изменения будут в составе и бюджете?

– Матч только вчера закончился. Конечно, будут изменения в команде, будет усиление, будет пересмотрен бюджет, будут поставлены задачи на следующий сезон с учетом того, что мы получили в этом сезоне. В ближайшее время соберемся с тренерским штабом, управленческим персоналом и поставим задачи. Послушаем тренера, что ему нужно для нового сезона, какое усиление, какие позиции, и сформируем задачи на следующий сезон.

– То есть вы будете продолжать сотрудничество с Александром Протченко?

– Да. Тренером в «Кудровке» на следующий сезон остается Александр Протченко.