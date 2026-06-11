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Испания
11 июня 2026, 08:34 | Обновлено 11 июня 2026, 08:35
284
0

Барселона подала заявку в УЕФА. Клуб мечтает о финале Лиги чемпионов

«Камп Ноу» может стать местом проведения финала

11 июня 2026, 08:34 | Обновлено 11 июня 2026, 08:35
284
0
Барселона подала заявку в УЕФА. Клуб мечтает о финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
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Каталонская «Барселона» подала официальную заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028/29 на обновленном стадионе «Камп Ноу».

Клуб принял решение попытаться организовать финал ЛЧ на своем стадионе совместно с городским советом Барселоны, правительством Каталонии и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF).

«Сине-гранатовые» предоставили необходимые документы для получения права провести финал, поэтому клуб будет ждать ответа от УЕФА.

Интересно, что реконструкция на стадионе «Камп Ноу» все еще продолжается, хотя она стартовала в мае 2023 года. «Барселона» уже вернулась на свою арену, однако из-за работ треть стадиона остается закрытой.

Каталонский клуб обещает, что заключительным этапом реконструкции станет конец 2028 года.

Заявление «Барселоны»:

«ФК «Барселона» совместно с городским советом Барселоны, правительством Каталонии и при поддержке Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), выступающей принимающей ассоциацией и соорганизатором, официально подал в УЕФА заявку и полный пакет документов для участия в конкурсе на право проведения финала Лиги чемпионов УЕФА 2029 года.

Представленная документация включает все технические, договорные и институциональные требования, выдвинутые УЕФА, а также необходимые гарантии, подтверждающие организационные возможности стадиона «Спотифай Камп Ноу» и города Барселона принять одно из важнейших спортивных событий в мире.

С подачей этого досье формальная процедура подачи заявки завершена. Отныне УЕФА начнёт этап оценки различных предложений, чтобы определить арену, которая примет финал Лиги чемпионов 2029 года».

Имя организатора финала Лиги чемпионов сезона 2028/29 станет известно лишь в конце текущего года.

Последний финал ЛЧ на «Камп Ноу» был проведен в 1999 году, когда «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Баварии» за пару минут (2:1).

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Барселона Лига чемпионов Камп Ноу УЕФА чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко Источник: ФК Барселона
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