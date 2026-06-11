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Англия
11 июня 2026, 21:02 | Обновлено 11 июня 2026, 21:14
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Забарный выбрал себе место, ради которого покинет ПСЖ

Илья стремится вернуться в АПЛ, а именно в «Ливерпуль»

11 июня 2026, 21:02 | Обновлено 11 июня 2026, 21:14
1291
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Забарный выбрал себе место, ради которого покинет ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный может сменить клуб уже во время летнего трансферного окна.

По информации источника, руководство ПСЖ предложило «Ливерпулю» список футболистов, которых французский клуб готов отпустить. В этот список попал и 23-летний украинец.

Сообщается, что Забарный испытывает трудности с адаптацией к жизни в Париже и стремится вернуться в Английскую Премьер-лигу. Одним из ключевых факторов является воссоединение с тренером Андони Ираолой, под руководством которого защитник ранее демонстрировал высокий уровень игры.

Интерес к украинцу со стороны «Ливерпуля» существовал еще раньше, а теперь мерсисайдцы получили дополнительную возможность вернуться к рассмотрению его кандидатуры.

Помимо Забарного, в шорт-листе ПСЖ для английского гранда оказались Уоррен Заир-Эмери, Лукас Беральдо, Гонсалу Рамуш и Брэдли Баркола.

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Ливерпуль трансферы ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Варрен Заир-Эмери Лукас Бералдо Брэдли Баркола Гонсалу Рамуш
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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яка неповага постити тупо фейк від джерела з твітера з 700 фоловерів...
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