Забарный выбрал себе место, ради которого покинет ПСЖ

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный может сменить клуб уже во время летнего трансферного окна.

По информации источника, руководство ПСЖ предложило «Ливерпулю» список футболистов, которых французский клуб готов отпустить. В этот список попал и 23-летний украинец.

Сообщается, что Забарный испытывает трудности с адаптацией к жизни в Париже и стремится вернуться в Английскую Премьер-лигу. Одним из ключевых факторов является воссоединение с тренером Андони Ираолой, под руководством которого защитник ранее демонстрировал высокий уровень игры.

Интерес к украинцу со стороны «Ливерпуля» существовал еще раньше, а теперь мерсисайдцы получили дополнительную возможность вернуться к рассмотрению его кандидатуры.

Помимо Забарного, в шорт-листе ПСЖ для английского гранда оказались Уоррен Заир-Эмери, Лукас Беральдо, Гонсалу Рамуш и Брэдли Баркола.