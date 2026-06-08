Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Защитника предложили «Ливерпулю»
Французский «ПСЖ» предложил «Ливерпулю» сразу трёх футболистов, сообщает журналист Уилсон Кок.
По данным источника, в список игроков, которых «ПСЖ» предлагал мерсисайдцам, вошли полузащитник Варрен Заир-Эмери, а также два центральных защитника – Илья Забарный и Лукас Беральдо.
Отмечается, что интерес к Заир-Эмери со стороны «Ливерпуля» уже возникал несколько месяцев назад, однако сейчас приоритетом клуба может быть подписание Алекса Скотта.
Что касается Забарного, то речь шла о варианте аренды с обязательным выкупом, но в «Ливерпуле» также рассматривают другие варианты усиления защиты в АПЛ.
В случае с Беральдо спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз уже проводил встречу с представителями игрока, однако пока неизвестно, перешли ли стороны к предметным переговорам.
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