Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб

Французский «ПСЖ» предложил «Ливерпулю» сразу трёх футболистов, сообщает журналист Уилсон Кок.

По данным источника, в список игроков, которых «ПСЖ» предлагал мерсисайдцам, вошли полузащитник Варрен Заир-Эмери, а также два центральных защитника – Илья Забарный и Лукас Беральдо.

Отмечается, что интерес к Заир-Эмери со стороны «Ливерпуля» уже возникал несколько месяцев назад, однако сейчас приоритетом клуба может быть подписание Алекса Скотта.

Что касается Забарного, то речь шла о варианте аренды с обязательным выкупом, но в «Ливерпуле» также рассматривают другие варианты усиления защиты в АПЛ.

В случае с Беральдо спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз уже проводил встречу с представителями игрока, однако пока неизвестно, перешли ли стороны к предметным переговорам.