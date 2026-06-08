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Англия
08 июня 2026, 19:54 |
1609
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Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб

Защитника предложили «Ливерпулю»

08 июня 2026, 19:54 |
1609
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Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Французский «ПСЖ» предложил «Ливерпулю» сразу трёх футболистов, сообщает журналист Уилсон Кок.

По данным источника, в список игроков, которых «ПСЖ» предлагал мерсисайдцам, вошли полузащитник Варрен Заир-Эмери, а также два центральных защитника – Илья Забарный и Лукас Беральдо.

Отмечается, что интерес к Заир-Эмери со стороны «Ливерпуля» уже возникал несколько месяцев назад, однако сейчас приоритетом клуба может быть подписание Алекса Скотта.

Что касается Забарного, то речь шла о варианте аренды с обязательным выкупом, но в «Ливерпуле» также рассматривают другие варианты усиления защиты в АПЛ.

В случае с Беральдо спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз уже проводил встречу с представителями игрока, однако пока неизвестно, перешли ли стороны к предметным переговорам.

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Варрен Заир-Эмери Ливерпуль трансферы ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Лукас Бералдо
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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