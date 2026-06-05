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Англия
05 июня 2026, 18:23 |
478
0

Стал известен решающий фактор в переговорах между Забарным и Ливерпулем

На решение футболиста сменить клуб может повлиять новый главный тренер красных Ираола

05 июня 2026, 18:23 |
478
0
Стал известен решающий фактор в переговорах между Забарным и Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Английский «Ливерпуль» продолжает интересоваться украинским центральным защитником французского «Пари Сен-Жермен» Ильей Забарным, сообщает издание fichajes.com.

По информации источника, решающим фактором в переговорах между клубом и 23-летним футболистом может стать новый главный тренер «красных» Андони Ираола.

В сезоне 2025/26 Илья Забарный провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 40 миллионов евро.

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.com
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