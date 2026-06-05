Стал известен решающий фактор в переговорах между Забарным и Ливерпулем

Английский «Ливерпуль» продолжает интересоваться украинским центральным защитником французского «Пари Сен-Жермен» Ильей Забарным, сообщает издание fichajes.com.

По информации источника, решающим фактором в переговорах между клубом и 23-летним футболистом может стать новый главный тренер «красных» Андони Ираола.

В сезоне 2025/26 Илья Забарный провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 40 миллионов евро.