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  4. Челси отказался от брата топ-звезды. За 11 лет не убедил
Англия
10 июня 2026, 23:22 |
478
0

Челси отказался от брата топ-звезды. За 11 лет не убедил

«Челси» расторгает контракт с младшим братом Майкла Олисе после 11 лет пребывания в клубе

10 июня 2026, 23:22 |
478
0
Челси отказался от брата топ-звезды. За 11 лет не убедил
ФК Челси
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В то время как Майкл Олисе продолжает блистать в составе «Баварии» и сборной Франции, его младший брат Ричард Олисе ищет новый клуб. «Челси» официально подтвердил уход 20-летнего защитника в рамках масштабной реструктуризации академии, завершив его эмоциональный 11-летний период на «Стэмфорд Бридж» без единого официального выступления за основную команду.

Несмотря на значительный потенциал, защитник так и не смог пробиться в основной состав. Ближе всего к игре за основную команду он подошел в сезоне 2024/25, когда был включен в заявку на матч Лиги конференций УЕФА.

Майкл Олисе также в детстве не убедил руководство «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити», а сегодня оценивается в 150 млн евро.

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Майкл Олисе Бавария сборная Франции по футболу Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал Лондон
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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