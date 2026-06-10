Челси отказался от брата топ-звезды. За 11 лет не убедил
«Челси» расторгает контракт с младшим братом Майкла Олисе после 11 лет пребывания в клубе
В то время как Майкл Олисе продолжает блистать в составе «Баварии» и сборной Франции, его младший брат Ричард Олисе ищет новый клуб. «Челси» официально подтвердил уход 20-летнего защитника в рамках масштабной реструктуризации академии, завершив его эмоциональный 11-летний период на «Стэмфорд Бридж» без единого официального выступления за основную команду.
Несмотря на значительный потенциал, защитник так и не смог пробиться в основной состав. Ближе всего к игре за основную команду он подошел в сезоне 2024/25, когда был включен в заявку на матч Лиги конференций УЕФА.
Майкл Олисе также в детстве не убедил руководство «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити», а сегодня оценивается в 150 млн евро.
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