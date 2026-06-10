Хаби Алонсо выбрал семь игроков Челси, которые являются неприкасаемыми

Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо определился с футболистами, которые сыграют важную роль в новом сезоне и будут иметь статус неприкасаемых.

Испанский тренер рассчитывает на защитников Риса Джеймса, Леви Колуилла, Джоша Ачимпонга, полузащитников Мойсеса Кайседо, Коула Палмера, форварда Жоао Педро и вингера Эстевао.

Неопределенным остается будущее Марка Кукурельи и Энцо Фернандеса – испанский защитник намерен вернуться в Ла Лигу, а аргентинец собирается присоединиться к мадридскому «Реалу».

Алонсо вернулся к тренерской работе после увольнения из «Реала» и заменил во главе «Челси» Лиама Росеньора, который покинул лондонскую команду из-за неудовлетворительных результатов.

В сезоне 2025/26 «синие» заняли десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги и не сумели квалифицироваться ни в один из еврокубков.