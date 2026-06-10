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Англия
10 июня 2026, 19:01 | Обновлено 10 июня 2026, 19:05
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Хаби Алонсо выбрал семь игроков Челси, которые являются неприкасаемыми

В новом сезоне ключевую роль сыграют Рис Джеймс, Кайседо, Коул Палмер и еще четыре футболиста

10 июня 2026, 19:01 | Обновлено 10 июня 2026, 19:05
728
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Хаби Алонсо выбрал семь игроков Челси, которые являются неприкасаемыми
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо
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Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо определился с футболистами, которые сыграют важную роль в новом сезоне и будут иметь статус неприкасаемых.

Испанский тренер рассчитывает на защитников Риса Джеймса, Леви Колуилла, Джоша Ачимпонга, полузащитников Мойсеса Кайседо, Коула Палмера, форварда Жоао Педро и вингера Эстевао.

Неопределенным остается будущее Марка Кукурельи и Энцо Фернандеса – испанский защитник намерен вернуться в Ла Лигу, а аргентинец собирается присоединиться к мадридскому «Реалу».

Алонсо вернулся к тренерской работе после увольнения из «Реала» и заменил во главе «Челси» Лиама Росеньора, который покинул лондонскую команду из-за неудовлетворительных результатов.

В сезоне 2025/26 «синие» заняли десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги и не сумели квалифицироваться ни в один из еврокубков.

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Челси Рис Джеймс Леви Колуилл Джош Ачимпонг Мойсес Кайседо Коул Палмер Эстевао Виллиан Марк Кукурелья Энцо Фернандес Жоао Педро Жункейра Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Footmercato
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фото Арбелоа должно придать этой новости загадочность?
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