Хаби Алонсо выбрал семь игроков Челси, которые являются неприкасаемыми
В новом сезоне ключевую роль сыграют Рис Джеймс, Кайседо, Коул Палмер и еще четыре футболиста
Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо определился с футболистами, которые сыграют важную роль в новом сезоне и будут иметь статус неприкасаемых.
Испанский тренер рассчитывает на защитников Риса Джеймса, Леви Колуилла, Джоша Ачимпонга, полузащитников Мойсеса Кайседо, Коула Палмера, форварда Жоао Педро и вингера Эстевао.
Неопределенным остается будущее Марка Кукурельи и Энцо Фернандеса – испанский защитник намерен вернуться в Ла Лигу, а аргентинец собирается присоединиться к мадридскому «Реалу».
Алонсо вернулся к тренерской работе после увольнения из «Реала» и заменил во главе «Челси» Лиама Росеньора, который покинул лондонскую команду из-за неудовлетворительных результатов.
В сезоне 2025/26 «синие» заняли десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги и не сумели квалифицироваться ни в один из еврокубков.
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