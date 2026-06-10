МИЛЕВСКИЙ: Украина может как выиграть группу, так и занять последнее место
Артем Милевский высказался о шансах сборной Украины в Лиге В Лиги наций
Бывший центральный нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский оценил перспективы «сине-желтых» в Лиге наций. Подопечные Андреа Мальдеры попали в квартет с Грузией, Северной Ирландией и Венгрией.
«Очень сложная группа и максимально непонятная. У грузин есть Хвича Кварацхелия, которого все прекрасно знают, венгры кусачие, ирландцы тоже непростые. Будет тяжело. Здесь такое расписание, что... Посмотрим».
Украина стартует в Лиге наций 25 сентября гостевым матчем против Венгрии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган рассказал детали о трансфере Александра Зубкова
Александр объяснил свой переход в «Арсенал» в 2022 году и вспомнил звонок Артеты