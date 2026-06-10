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Лига наций
10 июня 2026, 22:24 | Обновлено 10 июня 2026, 22:31
295
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МИЛЕВСКИЙ: Украина может как выиграть группу, так и занять последнее место

Артем Милевский высказался о шансах сборной Украины в Лиге В Лиги наций

10 июня 2026, 22:24 | Обновлено 10 июня 2026, 22:31
295
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МИЛЕВСКИЙ: Украина может как выиграть группу, так и занять последнее место
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Бывший центральный нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский оценил перспективы «сине-желтых» в Лиге наций. Подопечные Андреа Мальдеры попали в квартет с Грузией, Северной Ирландией и Венгрией.

«Очень сложная группа и максимально непонятная. У грузин есть Хвича Кварацхелия, которого все прекрасно знают, венгры кусачие, ирландцы тоже непростые. Будет тяжело. Здесь такое расписание, что... Посмотрим».

Украина стартует в Лиге наций 25 сентября гостевым матчем против Венгрии.

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Руслан Полищук Источник: Спорт-Экспресс Украина
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