МИЛЕВСКИЙ: Украина может как выиграть группу, так и занять последнее место

Бывший центральный нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский оценил перспективы «сине-желтых» в Лиге наций. Подопечные Андреа Мальдеры попали в квартет с Грузией, Северной Ирландией и Венгрией.

«Очень сложная группа и максимально непонятная. У грузин есть Хвича Кварацхелия, которого все прекрасно знают, венгры кусачие, ирландцы тоже непростые. Будет тяжело. Здесь такое расписание, что... Посмотрим».

Украина стартует в Лиге наций 25 сентября гостевым матчем против Венгрии.